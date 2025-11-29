Kasargod
കാസര്കോട് അയ്യപ്പ ഭക്തര് സഞ്ചരിച്ച ബസ്സ് മറിഞ്ഞ് അപകടം; ഒരാള് മരിച്ചു നിരവധി പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റു
മലയോര ഹൈവേയിൽ, കാസര്കോട് കാറ്റംകവല മറ്റപ്പള്ളി വളവിലാണ് സംഭവം.
കാസര്കോട്| കാസര്കോട് ശബരിമല തീര്ഥാടകരുടെ വാഹനം അപകടത്തില്പ്പെട്ട് ഒരാള്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. മൈസൂര് ചിഞ്ചിലക്കട്ടെ സ്വദേശി ഹരീഷ് (36) ആണ് മരിച്ചത്. കര്ണാടകയില് നിന്നുള്ള തീര്ഥാടക സംഘം സഞ്ചരിച്ച വാഹനമാണ് അപകടത്തില്പ്പെട്ടത്.
മലയോര ഹൈവേയിൽ, കാസര്കോട് കാറ്റംകവല മറ്റപ്പള്ളി വളവിലാണ് സംഭവം. കര്ണാടകയില് നിന്നുള്ള 56 പേര് വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. നിരവധി പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റതായാണ് വിവരം. ഏട്ട് പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. ഇവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
ശബരിമലയില് പോയി തിരിച്ച് ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു സംഘം. റോഡരികിലുള്ള 30 അടി താഴ്ചയിലേക്കാണ് വാഹനം മറിഞ്ഞത്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Alappuzha
ഗര്ഭിണിയായ യുവതിയെ കൊന്ന് കായലില് തള്ളിയ കേസ്; രണ്ടാം പ്രതി രജനിക്കും വധശിക്ഷ
Kerala
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ അറസ്റ്റിന് സാധ്യത; കോൺഗ്രസ് പ്രതിരോധത്തിൽ
Kasargod
കാസര്കോട് അയ്യപ്പ ഭക്തര് സഞ്ചരിച്ച ബസ്സ് മറിഞ്ഞ് അപകടം; ഒരാള് മരിച്ചു നിരവധി പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റു
Eduline
ജർമനിയിൽ "ഡാഡി'ന് അപേക്ഷിക്കാം
Eduline
എ ഐ പഠിക്കാം
Eduline
പ്രൊഫഷനലുകളെ ഇതിലേ ഇതിലേ...
National