കാസര്‍കോട് അയ്യപ്പ ഭക്തര്‍ സഞ്ചരിച്ച ബസ്സ് മറിഞ്ഞ് അപകടം; ഒരാള്‍ മരിച്ചു നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു

മലയോര ഹൈവേയിൽ, കാസര്‍കോട് കാറ്റംകവല മറ്റപ്പള്ളി വളവിലാണ് സംഭവം.

Published

Nov 29, 2025 4:50 pm |

Last Updated

Nov 29, 2025 4:50 pm

കാസര്‍കോട്| കാസര്‍കോട് ശബരിമല തീര്‍ഥാടകരുടെ വാഹനം അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട് ഒരാള്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. മൈസൂര്‍ ചിഞ്ചിലക്കട്ടെ സ്വദേശി ഹരീഷ് (36) ആണ് മരിച്ചത്. കര്‍ണാടകയില്‍ നിന്നുള്ള തീര്‍ഥാടക സംഘം സഞ്ചരിച്ച വാഹനമാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്.

മലയോര ഹൈവേയിൽ, കാസര്‍കോട് കാറ്റംകവല മറ്റപ്പള്ളി വളവിലാണ് സംഭവം. കര്‍ണാടകയില്‍ നിന്നുള്ള 56 പേര്‍ വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റതായാണ് വിവരം. ഏട്ട് പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. ഇവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

ശബരിമലയില്‍ പോയി തിരിച്ച് ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു സംഘം. റോഡരികിലുള്ള 30 അടി താഴ്ചയിലേക്കാണ് വാഹനം മറിഞ്ഞത്.

