ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ പിതാവ് അന്തരിച്ചു
1954ല് ഇന്ത്യന് വ്യോമസേനയില് പ്രവേശിച്ച എം കെ ചന്ദ്രശേഖര് 1986 ല് എയര് കമ്മഡോറായി വിരമിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം: ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും മുന് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ പിതാവ് എം കെ ചന്ദ്രശേഖര് (92) അന്തരിച്ചു. ബെംഗളൂരുവിലെ ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലിരിക്കേയാണ് അന്ത്യം.
തൃശൂര് ദേശമംഗലം സ്വദേശിയാണ്. ആനന്ദവല്ലിയാണ് ഭാര്യ. മക്കള്: രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്, ഡോ. ദയ മേനോന് (യു എസ് എ). മരുമക്കള്: അഞ്ജു ചന്ദ്രശേഖര്, അനില് മേനോന് (യു എസ് എ).
