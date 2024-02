'ന്യായ് യാത്രക്കിടെ രാഹുൽ പ്രവർത്തകന് പട്ടി ബിസ്ക്കറ്റ് നൽകി'; ആരോപണവുമായി അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ

ദിസ്പൂർ | കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് എതിരെ പുതിയ ആരോപണവുമായി അസം മുഖ്യമന്ത്രിയും മുൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ. ഭാരത് ജോഡോ ന്യായ് യാത്രക്കിടെ രാഹുൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകന് പട്ടി ബിസ്കറ്റ് കഴിക്കാൻ നൽകിയെന്നാണ് ആരോപണം. എക്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്താണ് ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ ആരോപണമുന്നയിച്ചത്. എന്നാൽ രാഹുൽ പ്രവർത്തകന് നൽകുന്നത് പട്ടിബിസ്കറ്റ് തന്നെ ആണോ എന്ന് വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമല്ല. മനുഷ്യർ കഴിക്കുന്ന ബിസ്കറ്റ് തന്നെയാണോ പട്ടിക്കും നൽകിയത് എന്ന സംശയവും ഉണ്ട്.

ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര ഝാർഖണ്ഡിൽ പര്യടനം നടത്തുമ്പോഴുള്ള വീഡിയോയാണ് ബിജെപി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. യാത്രക്കിടെ രാഹുൽ ഒരു പട്ടിക്ക് ബിസ്കറ്റ് വച്ചുനീട്ടുന്നതും പട്ടി കഴിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആ ബിസ്കറ്റ് താഴെവെച്ച് അതെടുത്ത് തന്നെ കാണാൻ എത്തിയ പ്രവർത്തകന് നൽകുന്നതുമാണ് വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത്. എന്നാൽ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ ഔദ്യോഗിക ഹാൻഡിലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ രാഹുൽ ബിസ്കറ്റ് പ്രവർത്തകന് നീട്ടുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഇല്ല.

Pallavi ji, not only Rahul Gandhi but the entire family could not make me eat that biscuit. I am a proud Assamese and Indian . I refused to eat and resign from the Congress. https://t.co/ywumO3iuBr

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) February 5, 2024