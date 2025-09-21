Connect with us

ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഒക്ടോബർ ആദ്യവാരം തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സാധ്യത, ജാതി സെൻസസ് നിർണായകം

രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനാണ് ആലോചന.

Sep 21, 2025 7:03 am |

Sep 21, 2025 7:03 am

ന്യൂഡൽഹി | ബിഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികൾ ഒക്ടോബർ ആദ്യവാരം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സാധ്യതയെന്ന് സൂചന. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം നടത്തുക. രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനാണ് ആലോചന.

മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻഡിഎയും ശക്തമായ പ്രതിപക്ഷവുമാണ് ഇത്തവണ ബിഹാറിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. വോട്ട് മോഷണം ആരോപിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം യാത്ര നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ, തൊഴിലില്ലായ്മയും അഴിമതിയും ഉയർത്തിക്കാട്ടി ആർജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവും പ്രചാരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നുണ്ട്. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടായി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്ന നിതീഷ് കുമാറിനോടുള്ള ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം മറികടക്കുക എന്നതാണ് എൻഡിഎ നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി.

2023-ൽ നിതീഷ് സർക്കാർ നടത്തിയ ജാതി സെൻസസ് ആണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയം. സാമൂഹ്യനീതി, സംവരണം, അധികാര വിഭജനം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഇത് വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറന്നിട്ടുണ്ട്. ജാതി സെൻസസ് അനുസരിച്ച്, മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളും (OBCs) അത്യധികം പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളും (EBCs) ജനസംഖ്യയുടെ 63% വരും. യാദവർ 14%, EBCs 36%, കുർമി, കുശ്വാഹ തുടങ്ങിയ മറ്റ് വിഭാഗങ്ങൾ ബാക്കി ശതമാനവും ഉൾപ്പെടുന്നു.

പട്ടികജാതി വിഭാഗം (SCs) 19% വരും, മുന്നോക്ക വിഭാഗക്കാർ 15% ആണ്. 17% ജനസംഖ്യ വരുന്ന മുസ്‌ലിങ്ങളിൽ പല വിഭാഗങ്ങളും OBCs-ൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ പൊതുവെ സമുദായ വോട്ടുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. ഈ ജാതി സെൻസസ് വിവരങ്ങൾ ഒബിസിക്കുള്ളിൽ ഉപവിഭാഗങ്ങൾ രൂപീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് ആക്കം കൂട്ടിയേക്കാം.

