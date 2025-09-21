Connect with us

International

പിയൂഷ് ഗോയൽ നാളെ അമേരിക്കയിലേക്ക്; ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാര ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമാകും

ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും ഗുണകരമായ ഒരു വ്യാപാര കരാർ വേഗത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സന്ദർശനം.

Published

Sep 21, 2025 8:25 am |

Last Updated

Sep 21, 2025 8:25 am

ന്യൂഡൽഹി | വാണിജ്യ-വ്യവസായ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉന്നതതല സംഘം നാളെ അമേരിക്കയിലേക്ക് പുറപ്പെടും. ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാര കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾക്കായാണ് സംഘം പോകുന്നത്.

ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും ഗുണകരമായ ഒരു വ്യാപാര കരാർ വേഗത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ സന്ദർശനം. ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, സാമ്പത്തിക സഹകരണം എന്നിവ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും സംഘം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്ന് വാണിജ്യ-വ്യവസായ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

നിലവിലുള്ളതും വരാനിരിക്കുന്നതുമായ വ്യാപാര ചട്ടക്കൂടുകൾക്ക് കീഴിൽ അമേരിക്കയുമായുള്ള സാമ്പത്തിക ബന്ധം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഈ സന്ദർശനം കാണിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രാലയം വിലയിരുത്തി.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

പിയൂഷ് ഗോയൽ നാളെ അമേരിക്കയിലേക്ക്; ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാര ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമാകും

National

സി പി ഐ 25-ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രഗ്രസ്സിന് ഇന്ന് ചണ്ഡീഗഢിൽ തുടക്കം

International

ഗസ്സയിൽ ക്രൂരതക്ക് അയവില്ല; ഇന്നലെ മാത്രം കൊല്ലപ്പെട്ടത് 91 ഫലസ്തീനികൾ

National

ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഒക്ടോബർ ആദ്യവാരം തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സാധ്യത, ജാതി സെൻസസ് നിർണായകം

International

എച്ച് വണ്‍ ബി വിസ: ഒരു ലക്ഷം ഡോളര്‍ ഫീസ് ഇന്ന് മുതല്‍; നിയമം പുതിയ വിസ അപേക്ഷകർക്ക് മാത്രം ബാധകമെന്ന് യുഎസ്

From the print

വൺ ടൈം, വൺ ലൈഫ്; കാന്തപുരത്തിന്റെ ജീവിതം ഇംഗ്ലീഷിൽ പുസ്തകമാകുന്നു

Kerala

കെട്ടുകാഴ്ച നിര്‍മാണത്തിനിടെ വീണ് പരുക്കേറ്റ് തൊഴിലാളി മരിച്ചു