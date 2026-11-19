Kerala
അരിയില് ഷുക്കൂര് വധം; പ്രത്യേക സി ബി ഐ കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയും
സി പി എം നേതാക്കളായ പി ജയരാജന്, ടി വി രാജേഷ് ഉള്പ്പെടെ 33 പ്രതികളാണ് ഈ കേസില് ഉള്ളത്
കൊച്ചി | എം എസ് എഫ് പ്രവര്ത്തകനായിരുന്ന അരിയില് ഷുക്കൂറിനെ വധിച്ച കേസില് എറണാകുളത്തെ പ്രത്യേക സി ബി ഐ കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയും. കേസിന്റെ വിചാരണ നടപടികള് പൂര്ത്തിയായതിന് പിന്നാലെയാണ് നിര്ണായക വിധി വരുന്നത്.
സി പി എം നേതാക്കളായ പി ജയരാജന്, ടി വി രാജേഷ് ഉള്പ്പെടെ 33 പ്രതികളാണ് ഈ കേസില് ഉള്ളത്.സിപിഎം കണ്ണൂര് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന പി.ജയരാജന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായതിന്റെ പ്രതികാരമായാണ് അരിയില് ഷുക്കൂറിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് എന്നാണ് സി ബി ഐ കേസ്. തളിപ്പറമ്പ് സഹകരണ ആശുപത്രിയിലെ 315ാം നമ്പര് മുറിയില് വച്ച് പി ജയരാജനും ട ിവി രാജേഷും അടക്കമുള്ളവര് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയാണ് കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഇവര്ക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന കുറ്റമാണ് ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്.
കേസില് ആകെ 82 സാക്ഷികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പ്രതികള്ക്കെതിരെ പോലീസില് മൊഴി നല്കിയ പ്രധാന സാക്ഷികള് ഉള്പ്പെടെയുള്ളവര് കോടതിയില് ഹാജരായിരുന്നില്ല. ഇവരില് ചിലര് വിദേശത്താണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ജയരാജനും രാജേഷിനുമെതിരെയുള്ള സി ബി ഐയുടെ ഗൂഢാലോചന വാദങ്ങളെ ഇത് എത്രത്തോളം ബാധിക്കുമെന്നത് പ്രധാനമാണ്. 2012 ഫെബ്രുവരി 20 നാണ് തളിപ്പറമ്പിലെ ചുള്ളിയോട് വയലില്വെച്ച് ഷുക്കൂറിനെ ആള്ക്കൂട്ടം കൊലപ്പെടുത്തിയത്.
Content Highlights: The Ernakulam Special CBI Court will deliver its crucial verdict today in the 2012 Ariyil Shukoor murder case. CPM leaders P Jayarajan and TV Rajesh are among the 33 accused facing conspiracy charges. The CBI alleges the MSF activist was killed in retaliation for an attack on Jayarajan.