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ഉത്തര്പ്രദേശ്: 181 സീറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോണ്ഗ്രസ്, 24 നല്കാമെന്ന് എസ് പി
നിലവില് യു പി നിയമസഭയില് രണ്ട് സീറ്റുമാത്രമുള്ള കോണ്ഗ്രസ് സ്വന്തം അവസ്ഥ തിരിച്ചറിയാതെയാണ് സീറ്റുകള്ക്ക് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നാണു വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്
ലക്നൌ | ഉത്തര്പ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത വര്ഷം ഫെബ്രുവരി-മാര്ച്ച് മാസങ്ങളില് നടക്കാനിരിക്കെ 181 സീറ്റ് വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കോണ്ഗ്രസ്. എന്നാല് കോണ്ഗ്രസ്സിന് 24 സീറ്റുമാത്രമേ നല്കൂ എന്ന നിലപാടിലാണ് സമാജ് വാദി പാര്ട്ടി. യു പി പിടിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയിറങ്ങുന്ന എസ് പി- കോണ്ഗ്രസ് സഖ്യത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷക്കു തിരിച്ചടിയാകുന്നതാണ് കോണ്ഗ്രസ്സിന്റെ നീക്കം.
ഇന്നലെ ഡല്ഹിയില് വെച്ചാണ് അഖിലേഷ് യാദവുമായി കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കള് കൂടികാഴ്ച നടത്തിയത്. ആകെയുള്ള 403 സീറ്റില് 181 സീറ്റുകള്ക്ക് തങ്ങള്ക്ക് അര്ഹതയുണ്ടെന്നാണ് കോണ്ഗ്രസ് അവകാശപ്പെട്ടത്. നിലവില് യു പി നിയമസഭയില് രണ്ട് സീറ്റുമാത്രമുള്ള കോണ്ഗ്രസ് സ്വന്തം അവസ്ഥ തിരിച്ചറിയാതെയാണ് സീറ്റുകള്ക്ക് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നാണു വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. പഴയ പ്രതാപത്തിന്റെ പേരില് ഇപ്പോഴും ധാരാളം സീറ്റുകളില് മത്സരിച്ച് മുന്നണിയുടെ ശക്തി ക്ഷയിപ്പിക്കാനാണ് കോണ്ഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന വിമര്ശനവും ശക്തമായി. വിദേശത്തുള്ള രാഹുല് ഗാന്ധി തിരിച്ചുവന്ന ശേഷം അഖിലേഷുമായി കൂടികാഴ്ച നടത്തുമെന്നാണ് വിവരം.
സംസ്ഥാനത്തെ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികളും മുന്നണികളും സീറ്റ് വിഭജനത്തിലും സ്ഥാനാര്ഥി നിര്ണയ ചര്ച്ചകളിലും സജീവമായി. മഥുരയിലെ രണ്ട് ദിവസത്തെ യോഗത്തില് മൂന്ന് മാസത്തേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ തന്ത്രങ്ങള് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് തയാറാക്കി. അപ്രതീക്ഷിതമായി ഡല്ഹിയിലെത്തിയ അദ്ദേഹം നേതൃത്വവുമായി കൂടികാഴ്ച നടത്തി. പാര്ട്ടി അധ്യക്ഷന് നിതിന് നവീനുമായും അമിത് ഷായുമായും സ്ഥാനാര്ത്ഥി നിര്ണയം സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ചര്ച്ച നടത്തിയെന്നാണ് വിവരം. മഥുരയിലെ യോഗത്തില് ബൂത്ത് തലത്തില് പാര്ട്ടിയില് ഏകോപനം ശക്തിപ്പെടുത്താന് തീരുമാനിച്ചു.
Content Highlights: Ahead of the Uttar Pradesh Assembly elections, Congress demanded 181 of the 403 seats during talks in Delhi, while the Samajwadi Party offered only 24. Rahul Gandhi is expected to meet Akhilesh Yadav upon his return. Meanwhile, CM Yogi Adityanath discussed campaign strategies and candidate selection with BJP leaders.