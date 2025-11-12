Connect with us

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ള കേസില്‍ അഴിമതി നിരോധന വകുപ്പ് ചേര്‍ത്തു

ഹൈക്കോടതിയുടെ നിര്‍ദേശാനുസരണമാണ് നടപടി

Published

Nov 12, 2025 11:44 am |

Last Updated

Nov 12, 2025 11:44 am

പത്തനംതിട്ട |  ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളക്കേസില്‍ അഴിമതി നിരോധന വകുപ്പ് കൂടി ചേര്‍ത്തു. ഹൈക്കോടതിയുടെ നിര്‍ദേശാനുസരണമാണ് നടപടി. കേസ് കൊല്ലം വിജിലന്‍സ് കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റാനും തീരുമാനമായി.

 

അതേ സമയം ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള കേസില്‍ മുന്‍ തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാറിന് വീണ്ടും നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം(എസ്ഐടി). ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് അന്വേഷണ സംഘം നോട്ടീസ് അയച്ചത്. പത്മകുമാറിന്റെ മുന്‍ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയെ ചോദ്യം ചെയ്തതായും സൂചനയുണ്ട്. രണ്ടാം തവണയാണ് പത്മകുമാറിന് എസ്ഐടി നോട്ടീസ് അയക്കുന്നത്

കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ മുന്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പ്രസിഡന്റ് എന്‍ വാസുവിനെ ഇന്നലെ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ മാസം 24 വരെയാണ് വാസുവിനെ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തത്. വാസുവിനെതിരെ ഗുരുതര കാര്യങ്ങളാണ് റിമാന്‍ഡ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നത്. കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ മറ്റു പ്രതികളുടെ മൊഴികളുടെയും രേഖകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വാസുവിനെ എസ്ഐടി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കോട്ടയത്ത് യുവതിക്ക് ക്രൂരമര്‍ദ്ദനം; ഭര്‍ത്താവ് ഒളിവില്‍

Kerala

പിഎം ശ്രീ: ഉറപ്പ് പാലിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കില്‍ അപ്പോള്‍ കാണാം, കേന്ദ്രത്തിന് കത്തയക്കാന്‍ അനന്തമായ കാത്തിരിപ്പില്ല; ബിനോയ് വിശ്വം

Kerala

കോഴിക്കോട് പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്ന് മൂന്ന് പെണ്‍കുട്ടികളെ കാണാതായി; അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

Saudi Arabia

ഡോ. ഷംഷീർ വയലിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അൽമസാർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഐപിഒയ്ക്ക് സഊദി അറേബ്യയിൽ മികച്ച പ്രതികരണം; 102.9 മടങ്ങ് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ

National

ഡേറ്റിങ് ആപ്പില്‍ പരിചയപ്പെട്ട യുവതിയില്‍ നിന്ന് ആഭരണവും പണവും കവര്‍ന്നു; ഡിവൈഎസ്പിയുടെ മകന്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

2026ല്‍ കണ്ടിരിക്കേണ്ട വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഇടം നേടി കൊച്ചി; കേരളത്തിന് ലഭിച്ച ആഗോള അംഗീകാരമെന്ന് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ്

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ള കേസില്‍ അഴിമതി നിരോധന വകുപ്പ് ചേര്‍ത്തു