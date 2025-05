തിരുവനന്തപുരം | വയനാട് ടൗണ്‍ഷിപ്പ് പദ്ധതിക്ക് മന്ത്രിസഭാ യോഗം ഭരണാനുമതി നല്‍കി. 351,48,03,778 രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയാണ് നല്‍കിയത്. പ്രരംഭപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കുള്ള ചെലവ് ഉള്‍പ്പെടെയാണിത്. കിഫ്കോണ്‍ സാങ്കേതിക അനുമതി പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിബന്ധനയോടെയാണ് അനുമതി നലകിയത്.

വയനാട് ടൗൺഷിപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, സ്പെഷ്യൽ ഓഫിസറും, EPC കോൺട്രാക്ടറും തമ്മിൽ EPC കരാർ ഒപ്പുവയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക്, EPC കോൺട്രാക്ടർക്ക് (യുഎല്‍സിസിഎസ്) മുൻകൂർ തുക അനുവദിക്കുന്നതിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് 20 കോടി രൂപ വയനാട് ടൗൺഷിപ്പ് സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർക്ക് അനുവദിക്കാനും തീരുമാനമായി.

മറ്റു മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനങ്ങൾ

സാധൂകരിച്ചു

എല്‍സ്റ്റോണ്‍ ടീ എസ്റ്റേറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഫയൽ ചെയ്ത കേസിലെ ഹൈക്കോടതിയുടെ 11.04.2025 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം വയനാട് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ സിഎംഡിആര്‍എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രാറുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പതിനേഴു കോടി രൂപ നിക്ഷേപിച്ച ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടി സാധൂകരിച്ചു.

12.05.2025 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം വയനാട് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് പതിനേഴു കോടി രൂപ അനുവദിച്ച സർക്കാർ നടപടിയും സാധൂകരിച്ചു.

ശബരിമല വിമാനത്താവളം

ശബരിമല ഗ്രീന്‍ഫീല്‍ഡ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവള പദ്ധതിക്ക് വിശദ പദ്ധതി റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനും അനുബന്ധ ജോലികള്‍ക്കുമായി 4.366 കോടി രൂപ കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍സി ഫീസായി നിശ്ചയിച്ച് നവി മുബൈയിലെ എസ് ടി യു പി കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനെ കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍റായി നിയോഗിച്ച കെ എസ് ഐ ഡി സിയുടെ നടപടി വ്യവസ്ഥകളോടെ അംഗീകരിച്ചു. വിമാനത്താവള പദ്ധതി പുരോഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ രൂപീകരിച്ച കമ്മിറ്റിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.

ശമ്പളപരിഷ്ക്കരണം

കിലയിലെ സ്ഥിരം ജീവനക്കാര്‍ക്ക് 1/7/2019 പ്രാബല്യത്തില്‍ 11-ാം ശമ്പളപരിഷ്ക്കരണ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ അനുവദിക്കും.

തസ്തിക

വിജ്ഞാന കേരളം പദ്ധതിയുടെ കാര്യക്ഷമമായ നടത്തിപ്പിന് കേരള നോളജ് ഇക്കോണമി മിഷൻ രൂപം നൽകുന്ന പ്രോഗ്രാം മാനേജ്‌മെൻ്റ് യൂണിറ്റിന് കീഴിൽ 14 ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർമാരെ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ/ വർക്കിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്/ കരാർ വ്യവസ്ഥയിൽ വിന്യസിക്കും. ഇതിന് കെ-ഡിസ്ക്‌കിൻ്റെ പി.എം.യു-ൽ ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർമാരുടെ 14 താൽക്കാലിക തസ്തികകൾ ഒരു വർഷത്തേയ്ക്ക് സൃഷ്ടിക്കും.

തിരുവനന്തപുരം വികസന അതോറിറ്റിയില്‍ കോണ്‍ഫിഡെന്‍ഷ്യല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് ഗ്രേഡ് രണ്ടിന്‍റെ ഒരു സൂപ്പര്‍ന്യൂമററി തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കും.

കാനായി കുഞ്ഞിരാമന്‍റെ ചികിത്സാ ചെലവ് വഹിക്കും

സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലുള്ള പ്രശസ്ത ശില്‍പി കാനായി കുഞ്ഞിരാമന്‍റെ ചികിത്സാ ചെലവ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയില്‍ നിന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ വഹിക്കും.

വാഹനങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിന് അനുമതി

എക്സൈസ് വകുപ്പിന്‍റെ ആധുനികവത്കരണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി 10 ലക്ഷം രൂപയില്‍ താഴെ വിലയുള്ള ഏഴ് വാഹനങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കി.

പിഎം ജന്‍മന്‍; വിശദ പദ്ധതി രേഖകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകും

പ്രധാനമന്ത്രി ജൻജാതി ആദിവാസി ന്യായ മഹാ അഭിയാൻ (PM JANMAN) പദ്ധതി പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ ഭാഗികമായി വൈദ്യുതീകരിച്ച 22 ആദിവാസി മേഖലകളിലെ Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആദിവാസികളുടെ 261 വീടുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണത്തിനായി കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ സമർപ്പിച്ച 57.56 ലക്ഷം രൂപയുടെ വിശദ പദ്ധതി രേഖകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകി കേന്ദ്ര ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയത്തിന് സമർപ്പിക്കും. 55 വീടുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണത്തിനായുള്ള 2.473 ലക്ഷം രൂപയുടേയും, 29 വീടുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണത്തിനായുള്ള 275.90 ലക്ഷം രൂപയുടേയും വിശദ പദ്ധതി രേഖകളും അംഗീകരിച്ച് കേന്ദ്ര ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയത്തിന് സമർപ്പിക്കും.

കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കും

കേരള ഹെല്‍ത്ത് സിസ്റ്റംസ് ഇംപ്ലൂമെന്‍റ് പ്രോഗ്രാമിന്‍റെ മേല്‍നോട്ടത്തിന് ഉപദേശക സമിതിയും വകുപ്പുതല അപെക്സ് കമ്മിറ്റിയും രൂപീകരിക്കും. പ്രോഗ്രാം സ്റ്റിയറിങ്ങ് കമ്മിറ്റി, എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി, ഇംപ്ലിമെന്‍റേഷന്‍ യൂണിറ്റ് എന്നിവ രൂപീകരിച്ചത് സാധൂകരിച്ചു.

ടെണ്ടര്‍ അംഗീകരിച്ചു

“GENERAL SABARIMALA WORK 2023 -24-Improvements to Parippally Madathara SH from ch: 21/500 to 24/000 (Kadakkal to Pangalukadu) by providing patch BM, BC overlay and allied works.- in Chadayamangalam LAC-General Civil Work” എന്ന പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ചു.

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ SH 38-PUKC km 48/000 മുതൽ 66/480 വരെയുള്ള (51/500 നും 66/480 നും ഇടയിലുള്ള വർക്കിംഗ് ചെയിനേജ്) റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ചു.

ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്കിന്റെ (ADB) സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ കൊച്ചി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിൽ 24×7 ജലവിതരണ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി കേരള അർബൻ വാട്ടർ സപ്ലൈ ഇപ്രൂവ്മെന്റ് പ്രോജക്ടിൽ (KUWSIP) -വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം ഓപ്പറേഷൻസ് ആന്റ് മെയിന്റനൻസ് ആന്റ് സിസ്റ്റം അപ്പ് ഗ്രേഡ് ഇൻ കൊച്ചി എന്ന പ്രവൃത്തിക്കുള്ള കരാർ അനുവദിക്കും.

കേരള അർബൻ വാട്ടർ സപ്ലൈ ഇപ്രൂവ്മെന്റ് പ്രോജക്ടിൽ (KUWSIP) ലോൺ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ സപ്പോർട്ട് യൂണിറ്റിന്റെ (LISU) കൺസൾട്ടൻസി സർവ്വീസിനുള്ള കരാർ 29,95,33,978.70 രൂപയ്ക്ക് അനുവദിക്കും.

KUWSIP പദ്ധതിയിൽ ആലുവയിലെ 190 MLD വാട്ടർ ട്രീറ്റ്‌മെന്റ്റ് പ്ലാന്റ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി പദ്ധതിയ്ക്ക് നൽകിയ ഭരണാനുമതി തുകയിൽ വ്യത്യാസം വരാതെ component ന് അനുവദിച്ച തുക പരസ്പരം ക്രമീകരിച്ച് ആലുവയിലെ 190 MLD വാട്ടർ ട്രീറ്റ് മെന്റ്റ് പ്ലാൻ്റിന് പ്രത്യേക ഭരണാനുമതി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതാണെന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ അംഗീകരിച്ചു.