Kerala

അങ്കമാലിയില്‍ കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസും ചരക്ക് ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം

കോഴിക്കോടേയ്ക്ക് പോയ കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്.

Apr 08, 2026 9:05 am |

Apr 08, 2026 9:05 am

അങ്കമാലി| എറണാകുളം അങ്കമാലിയില്‍ എം സി റോഡില്‍ കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസും ചരക്ക് ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം. അപകടത്തില്‍ കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസ് ഡ്രൈവര്‍ക്കും ലോറി ഡ്രൈവര്‍ക്കും ഒരു യാത്രക്കാരനും പരുക്കേറ്റു. ഇവരെ അങ്കമാലിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയോടെ ആണ് അപകടമുണ്ടായത്. കോഴിക്കോടേയ്ക്ക് പോയ കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്.

Business

കുതിച്ചുയര്‍ന്ന് സ്വര്‍ണവില: പവന് 2920 രൂപ വര്‍ധിച്ചു

Kerala

രഞ്ജിത്തിനെ ഇന്ന് കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കും; പോലീസ്; വീണ്ടും കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നല്‍കും

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് ഉയർന്ന താപനില : എട്ട് ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട്

National

മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നേതാവും മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ മൊഹ്‌സിന കിദ്വായ് അന്തരിച്ചു

Kerala

പാലക്കാട് നിന്ന് വിനോദ യാത്രക്ക് പോയ 14 വയസുകാരിയെ കാണാതായി

National

റണ്ണൗട്ട് വിധിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തര്‍ക്കം; വിശാഖപട്ടണത്ത് അംപയറെ കുത്തിക്കൊന്നു

Kerala

