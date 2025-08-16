Connect with us

Kerala

കോഴിക്കോട് ചുള്ളിയിലെ അങ്കണവാടിയുടെ കോണ്‍ക്രീറ്റ് പാളി അടര്‍ന്ന് വീണ് അപകടം

സംഭവ സമയത്ത് കുട്ടികള്‍ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാല്‍ വലിയ അപകടം ഒഴിവായി.

Published

Aug 16, 2025 1:46 pm |

Last Updated

Aug 16, 2025 1:46 pm

കോഴിക്കോട്|കോഴിക്കോട് ചുള്ളിയിലെ അങ്കണവാടിയുടെ കോണ്‍ക്രീറ്റ് പാളി അടര്‍ന്ന് വീണ് അപകടം. കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പരിധിയിലെ അങ്കണവാടിയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. സംഭവ സമയത്ത് കുട്ടികള്‍ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാല്‍ വലിയ അപകടം ഒഴിവായി.

അങ്കണവാടിയിലെ അധ്യാപിക രാവിലെ എത്തിയപ്പോഴാണ് കോണ്‍ക്രീറ്റ് അടര്‍ന്നുവീണത് കണ്ടത്. കെട്ടിടത്തിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ പരാതി കൊടുത്തിരുന്നതായി അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

നിലമ്പൂരിൽ യുവ ദമ്പതികൾ വീട്ടിനകത്ത് മരിച്ച നിലയിൽ

Kerala

സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി തീരുമാനത്തിൽ അമർഷം; രാജി പ്രഖ്യാപിച്ച് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയും അംഗങ്ങളും

Kerala

വിമാനത്തിൽ സഹയാത്രികയോട് മോശം പെരുമാറ്റം; തിരുവനന്തപുരത്ത് യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

Kerala

കോഴിക്കോട് ചുള്ളിയിലെ അങ്കണവാടിയുടെ കോണ്‍ക്രീറ്റ് പാളി അടര്‍ന്ന് വീണ് അപകടം

Kerala

ഇന്ന് എല്ലാ ജില്ലകളിലും മഴയുണ്ടാകും; അഞ്ച് ജില്ലകളില്‍ ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട്

Kerala

സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഇന്ത്യ വിട്ടത് ബ്രിട്ടനെ ഭയന്ന്; എസ്‌സിഇആര്‍ടിയുടെ കൈപ്പുസ്തകത്തില്‍ ഗുരുതര പിഴവ്

Kerala

ബംഗളൂരുവില്‍ ഇന്നു പുലര്‍ച്ചെ തീപിടിത്തം; അഞ്ച് മരണം