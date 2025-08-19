Connect with us

Kerala

പന്തളം എന്‍ എസ് എസ് കോളജില്‍ എ ബി വി പി- എസ് എഫ് ഐ സംഘര്‍ഷം

ആരോപണ പ്രത്യാരോപണവുമായി ഇരു വിഭാഗവും

Published

Aug 19, 2025 7:04 pm |

Last Updated

Aug 19, 2025 7:05 pm

പന്തളം | പന്തളം എന്‍ എസ് എസ് കോളജില്‍ എ ബി വി പി- എസ് എഫ് ഐ സംഘര്‍ഷം. ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 12 ഓടെയാണ് കോളജ് ക്യാമ്പസിനകത്ത് ഇരുവിഭാഗം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ഏറ്റുമുട്ടിയത്.

മൂന്നാം വര്‍ഷ വിദ്യാര്‍ഥികളായ എ ബി വി പി പ്രവര്‍ത്തകരെ എസ് എഫ് ഐ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ മര്‍ദിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് എ ബി വി പി ആരോപിച്ചു. എന്നാല്‍ തങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തകരെ എ ബി വി പി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ മര്‍ദിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് എസ് എഫ് ഐയും ആരോപിച്ചു

