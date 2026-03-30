Kerala
ആലുവയില് യുവാവ് ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തില് മരിച്ച നിലയില്
മൃതദേഹത്തില് പാടുകള് കണ്ടെത്തിയതിനാല് കൊലപാതകം ആണോ എന്ന സംശയത്തിലാണ് പോലീസ്.
കൊച്ചി | ആലുവ എടയപ്പുറത്ത് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളി ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തില് മരിച്ചനിലയില്. എടയപ്പുറത്തെ പാടശേഖരത്തിനടുത്താണ് യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഇയാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല.
മൃതദേഹത്തില് പാടുകള് കണ്ടെത്തിയതിനാല് കൊലപാതകം ആണോ എന്ന സംശയത്തിലാണ് പോലീസ്. വിശദമായ ഇന്ക്വസ്റ്റ് നടപടികള്ക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിന് അയക്കും. അതിനുശേഷം മാത്രമേ മരണ കാരണം വ്യക്തമാവുകയുള്ളു.
Kerala
പയ്യന്നൂരിലെ രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് ആരോപണം; ബേങ്ക് രേഖകള് പുറത്തുവിട്ട് വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്
Kerala
50 ലക്ഷം വാങ്ങി ലാഭ വിഹിതം നല്കാതെ വഞ്ചിച്ചെന്ന കേസ്; പി വി അന്വറിന് ഇഡിയുടെ ക്ലീന് ചിറ്റ്
Kerala
നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: കന്നി വോട്ടര്മാര്ക്ക് ഹല്വ വിതരണം ചെയ്യാന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്
Kerala
ആലുവയില് യുവാവ് ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തില് മരിച്ച നിലയില്
National
രാജ്യത്ത് സെന്സസ് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായി നടക്കും; ആദ്യ ഘട്ടം ഏപ്രില് മുതല് സെപ്തംബര് വരെ
Kerala
മൊറോക്കന് മിഡ്ഫീല്ഡര് കരീം ബെനാരിഫ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സില്
Kerala