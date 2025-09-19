Connect with us

Kerala

ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ചമഞ്ഞ് തട്ടിപ്പ്; ആലപ്പുഴ സ്വദേശി പിടിയില്‍

ഐ പി എസ്, നേവി, ആര്‍മി ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ എന്നിവ ചമഞ്ഞ് വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്‍കി സ്ത്രീകളെ വഞ്ചിച്ചു.

Published

Sep 19, 2025 8:44 pm |

Last Updated

Sep 19, 2025 8:44 pm

ആലപ്പുഴ | ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ചമഞ്ഞ് സ്ത്രീകളെ വഞ്ചിച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയയാള്‍ പിടിയില്‍. ആലപ്പുഴ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് അജ്മല്‍ ഹുസൈന്‍ ആണ് പിടിയിലായത്.

ഐ പി എസ്, നേവി, ആര്‍മി ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ എന്നിവ ചമഞ്ഞ് വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്‍കിയായിരുന്നു തട്ടിപ്പ്. സൂഫി ലൈക് എന്ന പേരിലാണ് ഇയാള്‍ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.

നിരവധി വ്യാജ തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡുകളും രേഖകളും ഇയാളില്‍ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ചമഞ്ഞ് തട്ടിപ്പ്; ആലപ്പുഴ സ്വദേശി പിടിയില്‍

Kerala

സര്‍ക്കാരിന്റെ വികസന സദസ്സ് പ്രഹസനവും തട്ടിപ്പും: വി ഡി സതീശന്‍

National

മണിപ്പൂരില്‍ അസം റൈഫിള്‍സിനു നേരെ ആക്രമണം; ഒരു ജവാന് വീരമൃത്യു

Kerala

കോടതി കുറ്റവിമുക്തരാക്കുന്നവരുടെ വിവരങ്ങള്‍ സ്റ്റേഷന്‍ രജിസ്റ്ററില്‍ നിന്നും ഉടന്‍ നീക്കണം: മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാള്‍ക്കുകൂടി അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം; രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ചാവക്കാട് സ്വദേശിക്ക്

Kerala

സൈബര്‍ ആക്രമണം കോണ്‍ഗ്രസ്സിന്റെ ജീര്‍ണതക്ക് തെളിവ്: എം വി ഗോവിന്ദന്‍

Idukki

നിയന്ത്രണംവിട്ട ആംബുലന്‍സ് കാറില്‍ ഇടിച്ച് മറിഞ്ഞു; നഴ്സിന് ദാരുണാന്ത്യം