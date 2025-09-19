ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ചമഞ്ഞ് തട്ടിപ്പ്; ആലപ്പുഴ സ്വദേശി പിടിയില്‍

Kerala
ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന് ചമഞ്ഞ് തട്ടിപ്പ്; ആലപ്പുഴ സ്വദേശി പിടിയില്
ഐ പി എസ്, നേവി, ആര്മി ഉദ്യോഗസ്ഥന് എന്നിവ ചമഞ്ഞ് വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്കി സ്ത്രീകളെ വഞ്ചിച്ചു.
ആലപ്പുഴ | ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന് ചമഞ്ഞ് സ്ത്രീകളെ വഞ്ചിച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയയാള് പിടിയില്. ആലപ്പുഴ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് അജ്മല് ഹുസൈന് ആണ് പിടിയിലായത്.
ഐ പി എസ്, നേവി, ആര്മി ഉദ്യോഗസ്ഥന് എന്നിവ ചമഞ്ഞ് വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്കിയായിരുന്നു തട്ടിപ്പ്. സൂഫി ലൈക് എന്ന പേരിലാണ് ഇയാള് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.
നിരവധി വ്യാജ തിരിച്ചറിയല് കാര്ഡുകളും രേഖകളും ഇയാളില് നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന് ചമഞ്ഞ് തട്ടിപ്പ്; ആലപ്പുഴ സ്വദേശി പിടിയില്
Kerala
സര്ക്കാരിന്റെ വികസന സദസ്സ് പ്രഹസനവും തട്ടിപ്പും: വി ഡി സതീശന്
National
മണിപ്പൂരില് അസം റൈഫിള്സിനു നേരെ ആക്രമണം; ഒരു ജവാന് വീരമൃത്യു
Kerala
കോടതി കുറ്റവിമുക്തരാക്കുന്നവരുടെ വിവരങ്ങള് സ്റ്റേഷന് രജിസ്റ്ററില് നിന്നും ഉടന് നീക്കണം: മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്
Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാള്ക്കുകൂടി അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം; രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ചാവക്കാട് സ്വദേശിക്ക്
Kerala
സൈബര് ആക്രമണം കോണ്ഗ്രസ്സിന്റെ ജീര്ണതക്ക് തെളിവ്: എം വി ഗോവിന്ദന്
Idukki