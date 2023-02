അമേരിക്കന്‍ ആകാശത്ത് 'ചൈനീസ് ചാര' ബലൂണ്‍; പൊട്ടിക്കാനാകാതെ ലോക പോലീസ്

ആകാശത്ത് പറക്കുന്ന ഒരു ബലൂണ്‍ ആണ് അമേരിക്കന്‍ സുരക്ഷാ അധികൃതര്‍ക്ക് തലവേദനയായിരിക്കുന്നത്. ചൈനയുടെ ചാര ബലൂണ്‍ ആണ് ഇതെന്ന് അമേരിക്ക സംശയിക്കുന്നു. വെടിവെച്ചിട്ടാല്‍ രാജ്യത്തിനും ജനങ്ങള്‍ക്കും ഹാനികരമാകുന്ന എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കില്‍ വെളുക്കാന്‍ തേച്ചത് പാണ്ടാകുമെന്ന് സുരക്ഷാ അധികൃതര്‍ക്ക് അറിയാം. അതിനാല്‍ ബലൂണ്‍ നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് അമേരിക്ക. അതേസമയം, വസ്തുത പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കാതെ സംശയ പര്‍വതീകരണം നടത്തുകയാണെന്ന് ചൈന പറയുന്നു.

ബലൂൺ പറക്കുന്നത് വ്യോമ പാതക്ക് മുകളിൽ

വളരെ ഉയരത്തില്‍ പറക്കുന്ന ബലൂണ്‍ ചൈനയുടെ ചാരപ്രവര്‍ത്തനമാണെന്ന് അമേരിക്കന്‍ പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. പടിഞ്ഞാറന്‍ സംസ്ഥാനമായ മൊണ്ടാനക്ക് മുകളിലാണ് ഈയടുത്ത് ബലൂണ്‍ കണ്ടത്. അമേരിക്കന്‍ സംസ്ഥാനമായ അലാസ്‌കയിലെ അല്യൂഷന്‍ ദ്വീപിന് മുകളിലൂടെ കാനഡയിലേക്ക് കടന്ന് പിന്നീട് മൊണ്ടാനയിലെ ബില്ലിംഗ്‌സില്‍ ബുധനാഴ്ച ബലൂണ്‍ കാണുകയായിരുന്നു. ബലൂണ്‍ വെടിവെച്ചിടാന്‍ വൈറ്റ് ഹൗസ് ഉത്തരവിട്ടാല്‍, എഫ്-22 അടക്കമുള്ള പോര്‍വിമാനങ്ങളെ പ്രതിരോധ വകുപ്പ് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബലൂണ്‍ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയതായി കാനഡയും പ്രതികരിച്ചു. എന്നാല്‍, ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെതാണോ ബലൂണെന്ന് കാനഡ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. വിദേശ ചാര ഭീഷണികളില്‍ നിന്ന് തന്ത്രപ്രധാന വിവരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് അമേരിക്കയുമായി ചേര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണെന്നും കാനഡ വ്യക്തമാക്കി.

പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ലോയ്ഡ് ഓസ്റ്റിനും യു എസ് ജോയിന്റ് ചീഫ്‌സ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ജനറല്‍ മാര്‍ക് മില്ലിയും അടക്കമുള്ള മുതിര്‍ന്ന സൈനിക നേതാക്കള്‍ ബുധനാഴ്ച യോഗം ചേര്‍ന്ന് സ്ഥിതിഗതികള്‍ അവലോകനം ചെയ്തിരുന്നു. ജനസംഖ്യ വളരെ കുറഞ്ഞ മൊണ്ടാനയിലെ മാല്‍മസ്‌റ്റോം വ്യോമസേന താവളത്തിലാണ് അമേരിക്കയുടെ ആണവ മിസൈല്‍ ഭൂഗര്‍ഭ അറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരം മൂന്ന് അറകളാണ് അമേരിക്കക്കുള്ളത്. ഇതിനാലാണ് വിവര ശേഖരണ ചാരപ്രവര്‍ത്തനം അമേരിക്ക സംശയിക്കുന്നത്. ബലൂണിന്റെ കൃത്യമായ വലുപ്പം അധികൃതര്‍ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. എന്നാല്‍, നല്ല വലുപ്പമുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നു. അകലെ നിന്നുപോലും പൈലറ്റുമാര്‍ക്ക് അത് കാണാന്‍ കഴിയുന്നുണ്ട്. മൂന്ന് ബസുകളുടെ അത്ര വലുപ്പം ബലൂണിനുണ്ടെന്ന് അമേരിക്കന്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതുവരെ അമേരിക്കന്‍ ഇന്റലിജന്‍സിന് ബലൂണ്‍ ഭീഷണിയായിട്ടില്ല. ബലൂണ്‍ എവിടെയാണെന്നും എങ്ങോട്ടാണ് നീങ്ങുന്നതെന്നും അമേരിക്കന്‍ അധികൃതര്‍ക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം. വാണിജ്യ വിമാനങ്ങള്‍ പറക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ മുകളിലാണ് ബലൂണ്‍ ഉള്ളത്. അതിനാല്‍ വ്യോമഗതാഗതത്തിനും ഭീഷണിയല്ല.

It was just confirmed that the Chinese government currently has a spy balloon flying over the US which shut down the air space over Billings yesterday. This is footage from our reporter Travia outside the @KULR NBC studios of the ballon. (1/2) pic.twitter.com/uhjVeLk69C

— Bradley Warren (@bradmwarren) February 2, 2023