Connect with us

local body election 2025

വൈലത്തൂരിൽ സൈനുദ്ദീൻമാരുടെ പോരാട്ടം

കെ പി സൈനുദ്ദീൻ എന്ന കുഞ്ഞായിയാണ് മുസ് ലിം ലീഗിനായി മത്സരിക്കുന്നത്. എതിരാളി കോൺഗ്രസ്സിലെ ടി സൈനുദ്ദീനാണ്.

Published

Nov 25, 2025 7:07 pm |

Last Updated

Nov 25, 2025 7:07 pm

വൈലത്തൂർ | പൊന്മുണ്ടം പഞ്ചായത്ത് 12-ാം വാർഡ് വൈലത്തൂരിൽ മത്സരം ഒരേ പേരുള്ള സ്ഥാനാർഥികൾ തമ്മിൽ.  കെ പി സൈനുദ്ദീൻ എന്ന കുഞ്ഞായിയാണ് മുസ് ലിം ലീഗിനായി മത്സരിക്കുന്നത്. എതിരാളി കോൺഗ്രസ്സിലെ ടി സൈനുദ്ദീനാണ്.

പൊന്മുണ്ടം മണ്ഡലം കോ ൺഗ്രസ്സ് എക്സിക്യുട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയംഗവും അർബൻ സൊസൈറ്റി ഡയറക്ടറുമായ താഴത്തേതിൽ സൈനുദ്ദീന് ഇത് കന്നിയങ്കമാണ്. 13-ാം വാർഡ് മുസ്്ലിം ലീ ഗ് സെക്രട്ടറിയായ കുവ്വപ്പള്ളി സൈനുദ്ദീന് ഇത് നാലാം ഊഴമാണ്. നേരത്തേ രണ്ട് തവണ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച് പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷനായിട്ടുണ്ട്. വരും നാളുകളിൽ സൈനുദ്ദീൻമാരുടെ വീറും വാശിയും നിറഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അങ്കത്തിനാൽ വാർഡ് ഏറെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി മാറും.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kuwait

സംയുക്ത പ്രതിരോധ കൗണ്‍സില്‍: സഊദി പ്രതിരോധ മന്ത്രി കുവൈത്തില്‍

Kerala

ക്യാമറ ഘടിപ്പിക്കാത്ത സ്‌കൂള്‍ ബസുകള്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി: മന്ത്രി ഗണേഷ് കുമാര്‍

Kerala

മണ്ഡലകാലം: ഒരാഴ്ച നടത്തിയത് 350 ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ പരിശോധനകള്‍

local body election 2025

സി പി എമ്മിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവ് മത്സര രംഗത്ത് നിന്ന് പിൻവാങ്ങി

National

യു പിയില്‍ എസ് ഐ ആര്‍ ജോലിക്കിടെ ബി എല്‍ ഒ ജീവനൊടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു

Kerala

ഡോക്ടര്‍മാരുടെ ഒ പി ബഹിഷ്‌കരണം: റിപോര്‍ട്ട് തേടി മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍

Eranakulam

കൊച്ചിയില്‍ വീട് പൊളിക്കുന്നതിനിടെ ഭിത്തി ഇടിഞ്ഞുവീണു; തൊഴിലാളിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം