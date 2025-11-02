Connect with us

ഒരു കിലോ കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍

കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു.

Nov 02, 2025 9:36 pm |

Nov 02, 2025 9:36 pm

പത്തനംതിട്ട |  കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍. ബീഹാര്‍ സ്വദേശി ജിതേന്ദ്രകുമാര്‍(23) നെയാണ് ആറന്‍മുള ആറാട്ടുപുഴയില്‍ നിന്നും പത്തനംതിട്ട എക്സൈസ് നാര്‍കോട്ടിക് സ്പെഷ്യല്‍ സ്‌ക്വാഡ് 1.10 കിലോ ഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

പത്തനംതിട്ട സ്പെഷ്യല്‍ സ്‌ക്വാഡ് എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ വിനോദ് എം ഓ, സിവില്‍ എക്സൈസ് ഓഫീസര്‍മാരായ രാഹുല്‍ ആര്‍, ശ്രീആനന്ദ്, അജിത് എം കെ, ജിതിന്‍ എന്‍, കൃഷ്ണ കുമാര്‍ എം എസ്, ഷഫീക് റെയ്ഡില്‍ പങ്കെടുത്തു. കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു.

 

