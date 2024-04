ന്യൂഡല്‍ഹി | പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് പിന്നാലെ വിദ്വേഷ പ്രസ്താവനയുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി അനുരാഗ് താക്കൂര്‍. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പ്രകടന പത്രിക തയ്യാറാക്കിയതിന് പിന്നില്‍ വിദേശ ശക്തികളുടെ സഹായമുണ്ടെന്നും അനുരാഗ് താക്കൂര്‍ ആരോപിച്ചു. ഹിമാചല്‍ പ്രദേശിലെ ഹിമര്‍പൂരില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയില്‍ സംസാരിക്കുകയാരുന്നു താക്കൂര്‍.

കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പ്രകടന പത്രികയില്‍ വിദേശ ശക്തികളുടെ കൈകടത്തല്‍ വ്യക്തമായി കാണാം. നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ സ്വത്ത് മുസ്ലിങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അവര്‍. രാജ്യത്തിന്റെ ആണവായുധങ്ങള്‍ അവര്‍ ഇല്ലാതാക്കും. ജാതിയുടെയും പ്രാദേശികതയുടെയും പേരില്‍ അവര്‍ രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കുമെന്നും താക്കൂര്‍ പറഞ്ഞു.

കോണ്‍ഗ്രസിനെ തുക്ഡെ തുക്ഡെ ഗ്യാങ് ഹൈജാക്ക് ചെയ്തു. നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ സ്വത്ത് മുസ്ലിങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കണോ എന്ന് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്.. മുസ്ലിങ്ങള്‍ക്ക് നമ്മള്‍ തുല്യഅവകാശങ്ങള്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്ല, അവരുടെ അവകാശമായതിനാലാണ് അത് നല്‍കിയത്. – അനുരാഗ് താക്കൂര്‍ പറഞ്ഞു.

#WATCH | Hamirpur, Himachal Pradesh: Union Minister Anurag Thakur says, “In the Congress manifesto, along with the hand of the Congress, hands of foreign forces are also visible who want to give your children’s property to Muslims, finish the nations nuclear weapons, divide the… pic.twitter.com/3dxJE6avvz

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിക്കിടെ അനുരാഗ് താക്കൂര്‍ നടത്തിയ വിദ്വേഷ പരാമര്‍ശത്തിനെതിരെ കോണ്‍ഗ്രസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനില്‍ പരാതി നല്‍കി. താക്കൂറിനെതിരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനില്‍ പരാതി നല്‍കിയതായി കോണ്‍ഗ്രസ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെയും പാതയാണ് അനുരാഗ് താക്കൂര്‍ പിന്തുടരുന്നതെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് ആരോപിച്ചു.

Today, Anurag Thakur followed in the footsteps of the PM and the UP Chief Minister and made a most outrageous speech that violates all standards of decency and truth, apart from the EC’s Model Code of Conduct itself. @INCIndia has written to the ECI to take note of the speech…

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) April 27, 2024