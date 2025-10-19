Pathanamthitta
യുവാവിനെ ഒഴുക്കില്പ്പെട്ട് കാണാതായി
ഫയര്ഫോഴ്സ് തിരച്ചില് തുടരുന്നു.
കാന്സര് ചികിത്സാ രംഗത്തിന് കൂടുതല് കരുത്ത് പകരും; സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി ന്യൂക്ലിയര് മെഡിസിനില് പി ജി സീറ്റുകള് അനുവദിച്ചു
തൊടുപുഴയില് കാര് നിയന്ത്രണം വിട്ട് താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് മുത്തശ്ശിയും കൊച്ചുമകളും മരിച്ചു
ജക്കാര്ത്തയില് നിന്നും മദീനയിലേക്ക് പോയ വിമാനത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് അടിയന്തര ലാന്ഡിംഗ്
കൊല്ലം കടക്കലില് സിപിഐയില് കൂട്ടരാജി;മുല്ലക്കര രത്നാകരന്റെ സഹോദരിയടക്കം 700ഓളം പേര് പാര്ട്ടി വിട്ടു
മിച്ചല് മാര്ഷ് മിന്നി; ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഓസ്ട്രേലിയക്ക് ജയം
കോട്ടയത്ത് വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് 12 പവനും 28,000 രൂപയും കവര്ന്നു
