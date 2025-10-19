Connect with us

Pathanamthitta

യുവാവിനെ ഒഴുക്കില്‍പ്പെട്ട് കാണാതായി

ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് തിരച്ചില്‍ തുടരുന്നു.

Published

Oct 19, 2025 8:29 pm |

Last Updated

Oct 19, 2025 8:31 pm

കോഴഞ്ചേരി |  മാലക്കര വള്ളക്കടവില്‍ യുവാവിനെ ഒഴുക്കില്‍പ്പെട്ട് കാണാതായി. മാലക്കര പുതുവാന്‍കോട്ട മാത്യു (34)വിനെയാണ് കാണാതായത്. മാലക്കര വള്ളക്കടവില്‍ കുളിക്കാന്‍ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇയാളെ ഒഴുക്കില്‍പ്പെട്ട് കാണാതായത്. ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് തിരച്ചില്‍ തുടരുന്നു.

 

