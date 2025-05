വാട്സ് ആപ്പിൽ നിന്ന് ഇനി അവധിയെടുക്കാം!; ഉടൻ എത്തുന്നു ലോഗ് ഔട്ട് ഫീച്ചർ

ന്യൂഡൽഹി | ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ഒരു കിടിലൻ ഫീച്ചർ കൂടി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ജനപ്രിയ മെസ്സേജിംഗ് ആപ്പായ വാട്സ്ആപ്പ്. ഇനി മുതൽ ഇ മെയിൽ ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതുപോലെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് വാട്സ് ആപ്പും ലോഗൗട്ട് ചെയ്യാം. കുറച്ചുകാലം വാട്സ് ആപ്പ് ഉപയോഗം നിർത്തിവെച്ച് വീണ്ടും തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഏറെ സഹായകമാകും ഈ ഫീച്ചർ. വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ബീറ്റാ ഫോർ ആൻഡ്രോയിഡ് 2.25.17.37 പതിപ്പ് വിശകലനം ചെയ്തപ്പോളാണ് ഈ പുതിയ ലോഗ് ഔട്ട് ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തിയത്.

ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡാറ്റയും ചാറ്റുകളും ഫോണിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാതെ തന്നെ കുറച്ചുകാലം വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനോ മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറാനോ ഇതുവഴി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സാധിക്കും. ഈ ഫീച്ചർ നിലവിൽ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ആഭ്യന്തരമായി പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.

സെറ്റിംഗ്സ് > അക്കൗണ്ട് എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് ലോഗൗട്ട് ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കുക എന്ന് റിപ്പോർട്ടുൾ പറയുന്നു. ലോഗ് ഔട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കും: “എല്ലാ ഡാറ്റയും മുൻഗണനകളും മായ്ക്കുക” (Erase all Data & preferences), “എല്ലാ ഡാറ്റയും മുൻഗണനകളും നിലനിർത്തുക” (Keep all Data & preferences), “റദ്ദാക്കുക” (Cancel) എന്നിവയാണവ. ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉപയോക്താവിന്റെ ഉപകരണത്തിലെ എല്ലാ ചാറ്റുകളും ഇല്ലാതാക്കപ്പെടും. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ലോഗ് ഇൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചാറ്റുകൾ ലഭ്യമാകും.

വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇടവേള എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, എന്നാൽ അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമില്ലാത്ത ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഈ ഫീച്ചർ വളരെ സഹായകമാകും. നിലവിൽ, വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് പോലുള്ള പല ആധുനിക മെസ്സേജിംഗ് ആപ്പുകളും ‘ലോഗ് ഔട്ട്’ ചെയ്യാൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഇത് കാരണം കുറച്ചുകാലം ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ താൽപര്യമില്ലെങ്കിൽ അത് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗ്ഗവുമില്ല.

പുതിയ ലോഗ് ഔട്ട് ബട്ടൺ എപ്പോൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിലവിൽ വിവരമൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും, സാധാരണ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇത് ആദ്യം ബീറ്റാ ടെസ്റ്റർമാർക്കായിരിക്കും ലഭ്യമാവുക എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.