ട്രെയിന് യാത്രക്കിടെ യുവതിയെ കത്തികാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പീഡിപ്പിച്ചു; പണവും മൊബൈലും കവര്ന്നു
ലേഡിസ് കംപാര്ട്ട്മെന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് വാതില് പൂട്ടാന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇയാള് കംപാര്ട്ട്മെന്റില് കയറുകയായിരുന്നു
ഹൈദരാബാദ് | ട്രെയിന് യാത്രക്കിടെ യുവതിയെ കത്തികാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ബലാത്സംഗം ചെയ്തതായി പരാതി. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഗുണ്ടൂര് – പെദകുറപദു റെയില്വേ സ്റ്റേഷനുകള്ക്കുമിടയില് വച്ചാണ് സംഭവം. ട്രെയിനിലെ ലേഡിസ് കംപാര്ട്ട്മെന്റില് അതിക്രമിച്ച് കയറിയ അക്രമി കത്തികാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പീഡിപ്പിച്ചെന്നും പണവും മൊബൈല് ഫോണും കവര്ന്നെന്നും 35 വയസുകാരിയുടെ പരാതിയില് പറയുന്നു.സംഭവത്തില് സെക്കന്തരാബാദ് റെയില്വെ പോലീസ് കേസെടുത്തു.
ഒക്ടോബര് 13 നാണ് സംഭവം. രാജമഹേന്ദ്രവാരം സ്വദേശിനിയായ സ്ത്രീ ചാര്ലപ്പള്ളിയിലേക്ക് സാന്ദ്രഗാച്ചി സ്പെഷ്യല് എക്സ്പ്രസില് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ ആയിരുന്നു സംഭവം. ട്രെയിന് ഗുണ്ടൂര് റെയില്വേ സ്റ്റേഷനില് നിര്ത്തിയപ്പോള്, ഏകദേശം 40 വയസുള്ള വ്യക്തി കംപാര്ട്ട്മെന്റില് കയറാന് ശ്രമിച്ചു. ലേഡിസ് കംപാര്ട്ട്മെന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് വാതില് പൂട്ടാന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇയാള് കംപാര്ട്ട്മെന്റില് കയറുകയായിരുന്നു.ഗുണ്ടൂരില് നിന്നും ട്രെയിന് നീങ്ങിത്തുടങ്ങിയപ്പോള് ഇയാള് കത്തികാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയയുമായിരുന്നു എന്നാണ് യുവതിയുടെ പരാതിയില് പറയുന്നത്. പിന്നീട് കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന 5600 രൂപയും മൊബൈല് ഫോണും ഇയാള് കൈക്കലാക്കി. ട്രെയിന് പെദകുറപദു റെയില്വേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അടുത്തപ്പോള് ഇയാള് ട്രെയില് നിന്നും ചാടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നും യുവതി അറിയിച്ചു.
സംഭവത്തിന് ശേഷം യാത്ര തുടര്ന്ന യുവതി ചാര്ലപ്പള്ളിയിലെത്തിയ ശേഷം സെക്കന്തരാബാദ് റെയില്വേ പോലീസിനോട് വിവരങ്ങള് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് സീറോ എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യുകയും പരാതി കൃത്യം നടന്നെന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം ഉള്പ്പെടുന്ന നദിക്കുടി സ്റ്റേഷന് കൈമാറിയെന്നും റെയില്വെ പോലീസ് അറിയിച്ചു