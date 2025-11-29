Kerala
തലശ്ശേരിയില് പണിതീരാത്ത കെട്ടിടത്തില് നിന്നും സ്ത്രീയുടെ തലയോട്ടി കണ്ടെത്തി; ഭര്ത്താവ് കസ്റ്റഡിയില്
തലയോട്ടിക്ക് ആറു മാസം പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് സൂചന.
കണ്ണൂര്| കണ്ണൂര് തലശ്ശേരിയില് പണിതീരാത്ത കെട്ടിടത്തില് നിന്നും സ്ത്രീയുടെ തലയോട്ടി കണ്ടെത്തി. തലയോട്ടിക്ക് ആറു മാസം പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. സംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ത്രീയുടെ ഭര്ത്താവിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇയാളെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്.
തലയോട്ടി കാണാതായ തമിഴ്നാട് സേലം സ്വദേശിനിയായ വയോധികയുടേതെന്നാണ് സംശയം. ഇവരുടെ മകള് നല്കിയ പരാതിയില് തലശേരി പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് തലയോട്ടി കണ്ടെത്തിയത്.
