Connect with us

Kerala

അട്ടപ്പാടിയില്‍ കാട്ടാന ആക്രമണം; മധ്യവയസ്‌കന്‍ മരിച്ചു

അട്ടപ്പാടി തേക്കുവെട്ട ബൊമ്മിപ്പടി രങ്കസ്വാമിയുടെ മകന്‍ ശാന്തകുമാര്‍ (52) ആണ് മരിച്ചത്.

Published

Oct 06, 2025 8:59 pm |

Last Updated

Oct 06, 2025 9:00 pm

പാലക്കാട് | അട്ടപ്പാടിയില്‍ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ മധ്യവയസ്‌കന്‍ മരിച്ചു. തേക്കുവെട്ട ബൊമ്മിപ്പടി രങ്കസ്വാമിയുടെ മകന്‍ ശാന്തകുമാര്‍ (52) ആണ് മരിച്ചത്.

പുതൂര്‍ തേക്കുവെട്ടയിലാണ് സംഭവം. ബൈക്കില്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ എതിരെ വന്ന കാട്ടാന ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.

ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ ശാന്തകുമാറിനെ കൂക്കംപാളയം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ലി. ഭാര്യ: സുമതി. മക്കള്‍: ഇന്ദ്രജിത്ത്, രഞ്ജിനി.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

ഗസ്സാ: ഇസ്‌റാഈല്‍-ഹമാസ് പരോക്ഷ ചര്‍ച്ചകള്‍ ഈജിപ്തില്‍ തുടങ്ങി

Editors Pick

തുറുങ്കിലെ വെളിച്ചം; ഇസ്‌റാഈല്‍ തടവില്‍ ഇസ്‌ലാം സ്വീകരിച്ച് ഇറ്റാലിയന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍

Ongoing News

എല്ലാതരം വിസകളിലും ഉംറ നിര്‍വഹിക്കാം: സഊദി ഹജ്ജ് മന്ത്രാലയം

Kerala

അട്ടപ്പാടിയില്‍ കാട്ടാന ആക്രമണം; മധ്യവയസ്‌കന്‍ മരിച്ചു

Education

ജാമിഅ മദീനതുന്നൂര്‍ റോന്റീവ്യൂ സില്‍വര്‍ എഡിഷന് പ്രൗഢ സമാപ്തി

Kerala

വെട്ടിക്കുറച്ച വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ തിരികെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് എയര്‍ ഇന്ത്യ മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു

Kerala

ബസ്സില്‍ മാലിന്യം; സ്ഥലം മാറ്റത്തിന് വിധേയനായ ഡ്രൈവര്‍ കുഴഞ്ഞു വീണു