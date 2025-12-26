Connect with us

National

മക്കളുടെ മുന്നിലിട്ട് ഭാര്യയെ തീകൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്തി; രക്ഷപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ച മകളെ തീയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു

സ്ഥിരം മദ്യപാനിയായ പ്രതിക്ക് ഭാര്യ ത്രിവേണിയെ സംശയമായിരുന്നു

Published

Dec 26, 2025 7:44 pm |

Last Updated

Dec 26, 2025 7:46 pm

ഹൈദരാബാദ്  | ഹൈദരാബാദില്‍ മക്കളുടെ മുന്നിലിട്ട് ഭാര്യയെ തീകൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്തി യുവാവ്.ഹൈദരാബാദ് നല്ലകുണ്ട സ്വദേശി ത്രിവേണിയെയാണ് ഭത്താവ് വെങ്കിടേഷ് ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. തടയാന്‍ ശ്രമിച്ച ആറു വയസ്സുകാരിയായ മകളെ ഇയാള്‍ തീയിലേക്ക് തള്ളിയിടുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തിന് ശേഷം രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതിക്കായി പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി

ഡിസംബര്‍ 24നാണ് സംഭവം. സ്ഥിരം മദ്യപാനിയായ പ്രതിക്ക് ഭാര്യ ത്രിവേണിയെ സംശയമായിരുന്നു. സംശയത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഇരുവരും തമ്മില്‍ വഴക്കും പതിവായിരുന്നു, ക്രിസ്മസ് തലേന്നുണ്ടായ വഴക്കിനു ശേഷം ഇയാള്‍ കുട്ടികളുടെ മുന്നില്‍ വെച്ച് ത്രിവേണിയെ ആക്രമിക്കുകയും തുടര്‍ന്ന് പെട്രോള്‍ ഒഴിച്ച് തീകൊളുത്തുകയുമായിരുന്നു. ഇതിനിടെ അമ്മയെ രക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച മകളെയും ഇയാള്‍ തീയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു. നിലവിളി കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ അയല്‍ക്കാര്‍ വീടിനുള്ളിലേക്ക് കയറിയപ്പോഴേക്കും ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ ത്രിവേണി മരിച്ചിരുന്നു. നിസ്സാര പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ട ഇവരുടെ ആറുവയസുകാരിയായ മകളെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

ഇരുവരും പ്രണയിച്ച് വിവാഹിതരായതായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇയാള്‍ക്ക് എപ്പോഴും സംശയമായിരുന്നുവെന്നും അതിനാല്‍ ത്രിവേണിയെ ക്രൂരമായി ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നതായും പോലീസ് പറയുന്നു. ഭര്‍ത്താവിനെതിരെ പൊലീസിലിലും വനിതാ സംരക്ഷണ സെല്ലിലും പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം വെങ്കിടേഷ് വീട്ടില്‍ വരില്ലായിരുന്നു. കുട്ടികളെ നോക്കാന്‍ ത്രിവേണി ഹോട്ടലിലും ചില വീടുകളിലും ജോലി ചെയ്തിരുന്നു.കഴിഞ്ഞ ദിവസം ത്രിവേണി മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ത്രിവേണിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ വെങ്കിടേഷ്, അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ കണ്ട് സംസാരിക്കുകയും ക്ഷമാപണം നടത്തുകയും ത്രിവേണിയെ വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു തുടര്‍ന്നാണ് കൊലപാതകം.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

എച്ച് വൺ ബി വിസ: അപ്പോയിന്റ്‌മെന്റുകൾ വൈകുന്നതിലും റദ്ദാക്കുന്നതിലും അമേരിക്കയെ ശക്തമായ ആശങ്ക അറിയിച്ച് ഇന്ത്യ

Kerala

അച്ഛനൊപ്പം ഉത്സവം കണ്ടുമടങ്ങിയ ആറുവയസ്സുകാരന്‍ അപകടത്തില്‍ മരിച്ചു

National

സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെ 360 ഡിഗ്രി പ്രഹരം ഏൽപ്പിക്കാൻ പുതിയ പദ്ധതി ഉടൻ: കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്ഷാ

Kerala

പോക്‌സോ കേസില്‍ പ്രതിയായ 23 കാരനടക്കും മൂന്നുപേര്‍ വീട്ടില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍

National

ലളിത് മോദിയെയും വിജയ് മല്യയേയും രാജ്യത്ത് എത്തിക്കുന്ന നടപടികളിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം

Kerala

വീടിന്റെ വാതില്‍ തകര്‍ത്ത് സ്വര്‍ണം മോഷ്ടിച്ച പ്രതി പിടിയില്‍

National

മക്കളുടെ മുന്നിലിട്ട് ഭാര്യയെ തീകൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്തി; രക്ഷപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ച മകളെ തീയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു