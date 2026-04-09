ചട്ട ലംഘനം; രാജീവ് ചന്ദ്രഖേരന്‍ വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയത് എന്‍ ഡി എ ചിഹ്നം ധരിച്ച്

Apr 09, 2026 11:17 pm

Apr 09, 2026 11:17 pm

തിരുവനന്തപുരം | പോളിംഗ് ബൂത്തില്‍ രാജീവ് ചന്ദ്രഖേരന്‍ വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയത് എന്‍ ഡി എയുടെ ചിഹ്നം പതിപ്പിച്ച വസ്ത്രം ധരിച്ച്.

പോളിംഗ് ബൂത്തിന്റെ 100 മീറ്റര്‍ ചുറ്റളവില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നങ്ങള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാന്‍ പാടില്ല എന്ന വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരിക്കേയാണ്‌ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചട്ടലംഘനമുണ്ടായത്.

ജവഹര്‍ നഗര്‍ എല്‍ പി സ്‌കൂളിലെ ബൂത്തില്‍ വോട്ട് ചെയ്യാനാണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ ചിഹ്നം വസ്ത്രത്തില്‍ ധരിച്ചെത്തിയത്. ഇത് വോട്ടര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതോടെ ഷര്‍ട്ടില്‍ നിന്ന് ഊരിമാറ്റുകയായിരുന്നു.

 

Related Topics:
നീലേശ്വരത്ത് യുവാവ് ട്രെയിന്‍ തട്ടി മരിച്ച നിലയില്‍

കണ്ണൂരില്‍ സി പി എം പ്രവര്‍ത്തകനെ കുത്തിപ്പരുക്കേല്‍പ്പിച്ചു

ഹൈക്കോടതി നിര്‍ദേശമുണ്ടായിട്ടും 20,000ത്തോളം ജീവനക്കാര്‍ക്ക് പോസ്റ്റല്‍ വോട്ട് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു: എഫ് എസ് ഇ ടി ഒ

'നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുന്നേറാം, നവകേരളത്തിനായി'; വോട്ടര്‍മാര്‍ക്ക് നന്ദിയും അഭിവാദ്യവും അര്‍പ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

ഉംറ യാത്രക്കിടെ ഹൃദയാഘാതം; കൊല്ലം പത്തനാപുരം സ്വദേശി സഊദിയില്‍ നിര്യാതനായി

ഷാങ്ഹായ് കടൽ തീരത്ത് ചൈനയുടെ നിഗൂഢ നീക്കം: തായ്‌വാന്റെ ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള വ്യോമപാത കാരണം പറയാതെ അടച്ചുപൂട്ടി