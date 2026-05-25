Connect with us

National

ഇന്ധന വില വീണ്ടും കൂട്ടി; 12 ദിവസംകൊണ്ട് എട്ടു രൂപ കൂടി, രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ നാലാമത്തെ വില വര്‍ധന

ആഗോള വിപണയില്‍ എണ്ണ വില ഇടിയുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യയില്‍ വില ഉയര്‍ത്തുന്നത്

Published

May 25, 2026 7:25 am |

Last Updated

May 25, 2026 7:25 am

ന്യൂഡല്‍ഹി | രാജ്യത്ത് ഇന്ധന വില വീണ്ടും കൂട്ടി. പെട്രോളിന് ലിറ്ററിന് 2.61 രൂപയും ഡീസല്‍ ലിറ്ററിന് 2.71 രൂപയുമാണ് കൂട്ടിയത്. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ നാലാമത്തെ വില വര്‍ധനയാണിത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പെട്രോളിന് 87 പൈസയും ഡീസലിന് 91 പൈസയും വര്‍ധിപ്പിച്ചത്. ഇന്നു പെട്രോള്‍ വില ലിറ്ററിന് 115.50രൂപയും, ഡീസലിന് 104.41 രൂപയുമായി തിരുവനന്തപുരത്തെ വില. 12 ദിവസംകൊണ്ട് എട്ടു രൂപയാണ് കൂടിയത്.

പുതിയ നിരക്കനുസരിച്ച് ഡല്‍ഹിയില്‍ പെട്രോള്‍ വില ലിറ്ററിന് 102.12 രൂപയും ഡീസല്‍ വില ലിറ്ററിന് 95. 20 രൂപയുമാണ്. ആഗോള വിപണയില്‍ എണ്ണ വില ഇടിയുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യയില്‍ വില ഉയര്‍ത്തുന്നത്.

ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വില ബാരലിന് 98.22 ഡോളറിലെത്തി. വിലയില്‍ 5.1 ശതമാനത്തിന്റെ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അമേരിക്ക ഇറാനെതിരായ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് എണ്ണ വിലയിലെ ഇടിഞ്ഞത്.

 

Related Topics:

Latest

National

ഇന്ധന വില വീണ്ടും കൂട്ടി; 12 ദിവസംകൊണ്ട് എട്ടു രൂപ കൂടി, രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ നാലാമത്തെ വില വര്‍ധന

Kerala

കെ എസ് ആര്‍ ടി സി സൗജന്യം, നയ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ കരട്: മന്ത്രിസഭാ യോഗം ഇന്ന്

Editors Pick

അവസാന സ്റ്റാഫ് ന്യൂസ് റീഡറും പടിയിറങ്ങുന്നു; ആകാശവാണിക്ക് മലയാളത്തിൽ ഇനി സ്വന്തം വാർത്താ അവതാരകരില്ല

From the print

വൃക്കരോഗികളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിക്കുന്നു; പെരിറ്റോണിയല്‍ ഡയാലിസിസ് പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കണം

From the print

വി ബി ജി റാം ജി പദ്ധതി ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ; സാമ്പത്തിക വിഹിതം ഉറപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്ര നിർദേശം

Kerala

ചാത്തന്നൂരില്‍ ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ക്കു കുത്തേറ്റു; രാഷ്ട്രീയമെന്നു ബി ജെ പി

Kerala

ഖജനാവില്‍ പൂച്ച പെറ്റു കിടക്കുകയല്ല; ഇടതു സര്‍ക്കാര്‍ ഭരണമൊഴിയുമ്പോള്‍ ഖജനാവില്‍ 5,429 കോടി ബാക്കിയെന്ന് വിവരാകാശ മറുപടി