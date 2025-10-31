Connect with us

Kozhikode

വയലാര്‍ അനുസ്മരണം

ലൈബ്രറി കൗണ്‍സില്‍ താലൂക്ക് സെക്രട്ടറി വി സുരേഷ് ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

Published

Oct 31, 2025 8:22 pm |

Last Updated

Oct 31, 2025 8:25 pm

കുണ്ടൂപ്പറമ്പ് | യൂനിയന്‍ വായനശാല ഹാപ്പിനസ്സ് ഫോറത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ വയലാര്‍ അനുസ്മരണം നടത്തി. ലൈബ്രറി കൗണ്‍സില്‍ താലൂക്ക് സെക്രട്ടറി വി സുരേഷ് ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

റേഡിയോ ഫെയിം കെ സുനില്‍കുമാര്‍ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നിര്‍വഹിച്ചു. വായനശാല പ്രസിഡന്റ് എം സി സുദേഷ്‌കുമാര്‍ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഹാപ്പിനസ്സ് ഫോറം സെക്രട്ടറി എന്‍ പി മനോജ് കുമാര്‍ ആശംസകളര്‍പ്പിച്ചു.

വായനശാല സെക്രട്ടറി ടി പ്രകാശന്‍ സ്വാഗതവും ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എം പി ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. പ്രാദേശിക ഗായകരുടെ വയലാര്‍ ഗാനങ്ങള്‍ കോര്‍ത്തിണക്കിയ ഗാനമേളയും നടന്നു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Health

പി സി ഒ എസ് ഉണ്ടോ? ഈ പ്രഭാത ശീലങ്ങൾ പതിവാക്കൂ...

National

വിമാനം ഇനി ഹെലികോപ്റ്റർ പോലെ കുത്തനെ ഇറക്കാം, പറത്താം; സാങ്കേതിക വിദ്യ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ച് ഗവേഷകർ

Kerala

റസൂല്‍ പൂക്കുട്ടി സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയര്‍പേഴ്‌സണ്‍

Kerala

2031 ല്‍ തര്‍ക്ക രഹിത ഭൂമിയുള്ള കേരളം സൃഷ്ടിക്കും: മന്ത്രി കെ രാജന്‍

National

മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ അസ്ഹറുദ്ദീൻ തെലങ്കാന മന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു

Kerala

മ്യൂള്‍ അക്കൗണ്ട് വഴി പണം തട്ടിയ കേസ്: രണ്ടുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

ബലാത്സംഗ ശ്രമം; യുവാവിന് ഒമ്പതര വര്‍ഷം കഠിന തടവും 66,000 രൂപ പിഴയും