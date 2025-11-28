local body election 2025
മാട്ടൂൽ ഡിവിഷനിൽ ആദ്യ ജയം തേടി യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും
പുതിയ ഡിവിഷന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യ റിക്കാർഡ് കുറിച്ചിടാനുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ് യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും.
പഴയങ്ങാടി | കണ്ണൂർ ജില്ല പഞ്ചായത്തിൽ നിലവിൽ വന്ന പുതിയ ഡിവിഷനാണ് മാട്ടൂൽ. പുതിയ ഡിവിഷന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യ റിക്കാർഡ് കുറിച്ചിടാനുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ് യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും. മാടായി, മാട്ടൂൽ, ചെറുകുന്ന്, പട്ടുവം പഞ്ചായത്തുകൾ പൂർണമായും ഉൾകൊണ്ടിരുന്ന ചെറുകുന്ന് ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് മാറി മാടായി, മാട്ടൂൽ, ഏഴോം, ചെറുതാഴം, ചെറുകുന്ന്, പഞ്ചായത്തുകളിലെ വാർഡുകൾ ഉൾകൊള്ളുന്നതാണ് പുതിയ മാട്ടൂൽ ഡിവിഷൻ.
കഴിഞ്ഞ തവണ മാടായി, മാട്ടൂൽ, ചെറുകുന്ന്, പട്ടുവം പഞ്ചായത്തുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ചെറുകുന്ന് സിവിഷനിൽ മുസ്ലിം ലീഗിലെ എസ് കെ ആബിദ ടീച്ചർ വിജയിച്ചത് 10,431 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ്. വാർഡിന്റെ ക്രമീകരണം മാറിയതിനാൽ ജില്ല പഞ്ചായത്തിൽ പുതുതായി രൂപം കൊണ്ട മാട്ടൂൽ ഡിവിഷനിൽ കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കണക്കുകൾക്ക് പ്രസക്തിയൊന്നുമില്ല. മാടായി പഞ്ചായത്തിലെ ആകെയുള്ള 22 വാർഡുകൾ, മാട്ടൂൽ പഞ്ചായത്തിലെ തെക്കുമ്പാട്, മടക്കര നോർത്ത്, മടക്കര ഈസ്റ്റ്, മടക്കര വെസ്റ്റ് എന്നിവ ഒഴിച്ചു ബാക്കിയുള്ള 15 വാർഡുകൾ, ഏഴോം പഞ്ചായത്തിലെ അടുത്തില, നെരുവമ്പ്രം, ഏഴോംമൂല, ചെങ്ങൽ, പഴയങ്ങാടി, എരിപുരം അടക്കമുള്ള ആറ് വാർഡുകൾ, ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ട് വാർഡുകളായ നിടുപുറം, താവം, ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു വാർഡായ അതിയടം ഉൾപ്പടെ 46 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡുകൾ ഉൾകൊള്ളുന്നതാണ് പുതിയ മാട്ടൂൽ ഡിവിഷൻ. 53,230 വോട്ടർമാരുണ്ട് ഈ ഡിവിഷനിൽ. മാട്ടുൽ, മാടായി പഞ്ചായത്തുകൾ യു ഡി എഫ്. ആധിപത്യ പഞ്ചായത്തുകളാണെങ്കിലും സി പി എമ്മിനും എസ് ഡി പി ഐക്കും ഇവിടെ വാർഡുകളുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആധിപത്യ പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് അവശേഷിക്കുന്ന വാർഡുകൾ.
ഇരു മുന്നണികളും പ്രതീക്ഷയുയർത്തിയാണ് പ്രചാരണം കൊഴുപ്പിക്കുന്നത്. മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ എസ് കെ പി സകരിയ്യയാണ് മാട്ടൂൽ സിവിഷനിൽ യു ഡിഎഫിന്റെ സ്ഥാനാർഥി. മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ജില്ല, സംസ്ഥാന സമിതി അംഗവും കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രസിഡന്റും യു ഡി എഫ് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം ജനറൽ കൺവീനറുമാണ്. സകരിയുടെ കന്നിയങ്കമാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.
സി പി ഐയിലെ അബ്ദുൽ നിസാർ വായിപ്പറമ്പ് ആണ് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർഥി. സി പി ഐയുടെ ജില്ല കൗൺസിൽ അംഗമാണ്. നിലവിൽ കണ്ണൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റാണ്. എരിപുരം സ്വദേശി എ വി സനിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുന്നു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സ് കാസർകോട് പാർലിമെന്റ്മണ്ഡലം സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന സനിൽ കോൺഗ്രസ്സ് വിട്ടാണ് ബി ജെ പിയിലെത്തിയത്.