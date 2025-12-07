Connect with us

Uae

യു എ ഇ-ഒമാന്‍ ദേശീയ ദിനങ്ങള്‍; ഹത്ത അതിര്‍ത്തിയില്‍ റെക്കോര്‍ഡ് തിരക്ക്

നവംബര്‍ 25 മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ രണ്ട് വരെ 1,45,265 പേരാണ് ഹത്ത വഴി കടന്നുപോയതെന്ന് ദുബൈയിലെ ജനറല്‍ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഐഡന്റിറ്റി ആന്‍ഡ് ഫോറിനേഴ്‌സ് അഫയേഴ്‌സ്.

Published

Dec 07, 2025 1:08 pm |

Last Updated

Dec 07, 2025 1:08 pm

ദുബൈ | യു എ ഇയിലെയും ഒമാനിലെയും ദേശീയ ദിനാഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ചുള്ള അവധി ദിവസങ്ങളില്‍ ഹത്ത അതിര്‍ത്തിയില്‍ യാത്രക്കാരുടെ റെക്കോര്‍ഡ് തിരക്ക്. നവംബര്‍ 25 മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ രണ്ട് വരെ 1,45,265 പേരാണ് ഹത്ത വഴി കടന്നുപോയതെന്ന് ദുബൈയിലെ ജനറല്‍ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഐഡന്റിറ്റി ആന്‍ഡ് ഫോറിനേഴ്‌സ് അഫയേഴ്‌സ് അറിയിച്ചു.

യു എ ഇയുടെ 54-ാം ദേശീയ ദിനത്തിന്റെയും ഒമാന്റെ 55-ാം ദേശീയ ദിനത്തിന്റെയും അവധി ദിവസങ്ങള്‍ അടുത്തടുത്ത ദിവസങ്ങളില്‍ വന്നതോടെയാണ് അതിര്‍ത്തിയില്‍ യാത്രക്കാരുടെ ഒഴുക്ക് അസാധാരണമായി വര്‍ധിച്ചതെന്ന് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.

അപ്രതീക്ഷിത തിരക്ക് കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ജി ഡി ആര്‍ എഫ് എ നടപ്പാക്കിയ സനദ് ടീം പ്ലാന്‍ വലിയ വിജയമായിരുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തന്ത്രപരമായി വിന്യസിക്കുകയും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുമായുള്ള ഏകോപനം ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്തതിലൂടെ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് തടസ്സമില്ലാത്ത സേവനം ഉറപ്പാക്കാന്‍ സാധിച്ചുവെന്ന് ജി ഡി ആര്‍ എഫ് എ വ്യക്തമാക്കി. തിരക്കേറിയ ദിവസങ്ങളില്‍ പോലും പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് മികച്ച സേവനം നല്‍കാനായതില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രൊഫഷണലിസമാണ് നിര്‍ണായകമായതെന്ന് ജി ഡി ആര്‍ എഫ് എ ദുബൈ മേധാവി ലഫ്. ജനറല്‍ മുഹമ്മദ് അഹ്മദ് അല്‍ മര്‍റി പറഞ്ഞു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Uae

യു എ ഇ-ഒമാന്‍ ദേശീയ ദിനങ്ങള്‍; ഹത്ത അതിര്‍ത്തിയില്‍ റെക്കോര്‍ഡ് തിരക്ക്

Uae

ദുബൈ ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവലില്‍ ദിവസവും കാറും പണവും സമ്മാനം

Uae

യു എ ഇയില്‍ കനത്ത മൂടല്‍മഞ്ഞ്; അബൂദബിയിലും ദുബൈയിലും മുന്നറിയിപ്പ്

Ongoing News

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള നഗരങ്ങളില്‍ ഷാര്‍ജ രണ്ടാമത്; റാഡിക്കല്‍ സ്റ്റോറേജ് റിപോര്‍ട്ട് പുറത്തിറക്കി

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള: എസ് ഐ ടിക്ക് മേല്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് സമ്മര്‍ദം ചെലുത്തുന്നുവെന്ന് വി ഡി സതീശന്‍

Kerala

ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി തങ്കക്കുടങ്ങൾ അല്ല; കറകളഞ്ഞ വർഗീയവാദികൾ: മുഖ്യമന്ത്രി

Kerala

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: തന്നെ അറിയില്ലെന്ന ദിലീപിന്റെ വാദം തള്ളി പള്‍സര്‍ സുനി