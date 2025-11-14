Connect with us

Uae

യു എ ഇയിൽ നിർമിച്ച കാർഗോ ഡ്രോൺ ആദ്യ പരീക്ഷണം വിജയകരം

700 കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധിയും 250 കിലോഗ്രാം ഭാര ശേഷിയും

Nov 14, 2025 10:33 am |

Nov 14, 2025 10:33 am
ദുബൈ|യു എ ഇയിൽ നിർമിച്ച കാർഗോ ഡ്രോൺ വിജയകരമായി പരീക്ഷണ പറക്കൽ നടത്തി. അബൂദബി ആസ്ഥാനമായുള്ള, ലോഡ് ഓട്ടോണമസ് കമ്പനിയാണ് അൽ ഐനിലെ എമിറേറ്റ്‌സ് ഫാൽക്കൺ ഏവിയേഷനിൽ വെച്ച് ഹീലി ഡ്രോണിന്റെ ആദ്യ പറക്കൽ നടത്തിയത്. ഹീലി വിമാനത്തിന് 700 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലുടനീളം 250 കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരം വഹിക്കാൻ കഴിയും. ഇലക്ട്രിക്, ആന്തരിക ജ്വലന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സംയോജിപ്പിച്ച ഹൈബ്രിഡ് പ്രൊപ്പൽഷൻ സംവിധാനമാണ് ഇതിന് കരുത്ത് നൽകുന്നത്.
ഈ ഡ്രോൺ ലോജിസ്റ്റിക്‌സ് മേഖലയിൽ പരിവർത്തനമുണ്ടാക്കും. എ ഐ ഓട്ടോമേഷൻ വഴി ഒരു പൈലറ്റിന് ഒരേ സമയം നൂറുകണക്കിന് ഡ്രോണുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ, ചരക്ക് വാഹനങ്ങൾ നിലത്തിറങ്ങുമ്പോൾ, എ ഐ തന്നെ ഒരു ഓട്ടോണമസ് ഗ്രൗണ്ട് വാഹനത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുകയും ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.
യു എ ഇയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാനും ഉത്പാദിപ്പിക്കാനും നവീകരിക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള ദേശീയ ദർശനത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരമാണിതെന്ന് ലോഡ് സി ഇ ഒ റാശിദ് അൽ മന്നാഇ പറഞ്ഞു. അടുത്ത ദിവസം ലഭിക്കുന്നതിന് പകരം, സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അതേ ദിവസം തന്നെ ലഭിക്കാൻ സാധിക്കും. ഹീലിയുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ജനറൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റിയുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. സർട്ടിഫിക്കേഷന് ഏകദേശം രണ്ട് വർഷത്തോളം എടുത്തേക്കാം.
