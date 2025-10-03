Kerala
ചാക്കയില് രണ്ട് വയസുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച കേസ്; പ്രതിക്ക് 67 വര്ഷം തടവ് ശിക്ഷ
തിരുവനന്തപുരം പോക്സോ കോടതിയാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്
തിരുവനന്തപുരം | ചാക്കയില് രണ്ട് വയസുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച് കുറ്റിക്കാട്ടില് ഉപേക്ഷിച്ച കേസില് പ്രതിക്ക് 67 വര്ഷം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ച് കോടതി. തിരുവനന്തപുരം പോക്സോ കോടതിയാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. ഹസന്കുട്ടി കുറ്റക്കാരനെന്ന് തിരുവനന്തപുരം പോക്സോ കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളായ മാതാപിതാക്കള്ക്കൊപ്പം റോഡരികില് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോള് കുട്ടിയെ തട്ടികൊണ്ടു പോയി പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം ഉപേക്ഷിച്ചുവെന്നാണ് കേസ്
2024 ഫെബ്രുവരി 19 ന് പുലര്ച്ചെയാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം. ചാക്ക റെയില്വേ പാളത്തിന് സമീപത്തെ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയില് നാടോടി സംഘത്തിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടിയെ ഹസന്കുട്ടി തട്ടികൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം റെയില്വേ ട്രാക്കിന് സമീപത്തെ പൊന്തകാട്ടില് ഉപേക്ഷിച്ചു. പിന്നാലെ രാത്രിയില് അബോധാവസ്ഥയില് കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി. .കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം ഹസന്കുട്ടി ആദ്യം ആലുവയിലും പിന്നാലെ പളനിയിലും പോയി രൂപ മാറ്റം വരുത്തി. പിന്നീട് കൊല്ലത്തു നിന്നുമാണ് പ്രതി പിടിയിലായത്. കുട്ടിയുടെ വൈദ്യപരിശോധനാഫലം പീഡനം സ്ഥിരീകരിച്ചതും പ്രതിയുടെ വസ്ത്രത്തില്നിന്ന് കുട്ടിയുടെ തലമുടി ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയില് കണ്ടെത്താനായതും നിര്ണായകമായി.
ഹസന്കുട്ടി പോക്സോ ഉള്പ്പെടെ മറ്റ് നിരവധി കേസുകളിലും പ്രതിയാണ്