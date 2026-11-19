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എം കെ സ്റ്റാലിനെ അട്ടിമറിച്ച 'ജയന്റ് കില്ലർ'; വിജയ്യുടെ ടി വി കെ. എം എൽ എ. വി എസ് ബാബു അന്തരിച്ചു
ഇതോടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒഴിവുള്ള നിയമസഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം ആറായി
ചെന്നൈ | തമിഴ്നാട് നിയമസഭയിലെ കൊളത്തൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടി വി കെ) എം എൽ എ വി എസ് ബാബു (75) അന്തരിച്ചു. 2026-ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡി എം കെ അധ്യക്ഷനും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ എം കെ സ്റ്റാലിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തികേന്ദ്രമായ കൊളത്തൂരിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2.24-ഓടെയായിരുന്നു അന്ത്യം. വി എസ് ബാബുവിന്റെ നിര്യാണത്തോടെ തമിഴ്നാട് നിയമസഭയിൽ ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം ആറായി ഉയർന്നു.
ദീർഘകാലമായുള്ള ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ 71 ദിവസമായി ചെന്നൈയിലെ എം ജി എം ഹെൽത്ത്കെയറിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 2026 സെപ്റ്റംബർ ഒൻപതിനാണ് അദ്ദേഹത്തെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ (ഐ സി യു) പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അദ്ദേഹത്തെ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയായിരുന്നു. ആരോഗ്യനിലയിൽ പുരോഗതിയില്ലാത്തതിനാൽ വെന്റിലേറ്റർ സഹായത്തോടെയാണ് ജീവൻ നിലനിർത്തിയിരുന്നത്.
തമിഴ്നാട്ടിലെ രണ്ട് പ്രധാന ദ്രാവിഡ പാർട്ടികളിലും പ്രവർത്തിച്ച പരിചയസമ്പത്തുള്ള മുതിർന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിരുന്നു വി എസ് ബാബു. 2026 ഫെബ്രുവരി ഏഴിനാണ് അദ്ദേഹം നടൻ വിജയ്യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിൽ ചേർന്നത്. നേരത്തെ ഡി എം കെയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ചെന്നൈ നോർത്ത് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായും 2006-ൽ പുരസൈവാക്കം മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള എം എൽ എയായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് പാർട്ടി നേതൃത്വവുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെ തുടർന്ന് ഡി എം കെ വിട്ട് എ ഐ എ ഡി എം കെയിൽ ചേരുകയായിരുന്നു.
2011-ൽ പുതുതായി രൂപീകരിച്ച കൊളത്തൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാലിൻ ആദ്യമായി മത്സരിച്ചപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ ചുമതല ബാബുവിനായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്റ്റാലിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം താരതമ്യേന കുറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ബാബുവിനെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു. ഇതാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം എതിർചേരിയിലേക്ക് മാറാൻ വഴിയൊരുക്കിയത്.
2026-ലെ തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയ് തരംഗത്തിന്റെ പിൻബലത്തിൽ ഡി എം കെയുടെ ഉരുക്കുകോട്ടയായ കൊളത്തൂരിൽ നിന്ന് എം കെ സ്റ്റാലിനെ 8,795 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് വി എസ് ബാബു ‘ജയന്റ് കില്ലർ’ എന്ന വിശേഷണം സ്വന്തമാക്കിയത്. വിജയ് മന്ത്രിസഭയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇടം ലഭിക്കുമെന്ന് പലരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും മന്ത്രിസ്ഥാനം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ഈസ്റ്റ്, പെരുന്തുറൈ, അംബാസമുദ്രം, വിരാലിമലൈ, കരൂർ എന്നീ അഞ്ച് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ നിലവിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. വി എസ് ബാബുവിന്റെ മരണത്തോടെ ആറാമത്തെ സീറ്റും ഒഴിവായിരിക്കുകയാണ്.
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TVK Kolathur MLA V.S. Babu, who defeated DMK chief M.K. Stalin in 2026, passed away at 75 in Chennai after a prolonged illness. His demise raises the vacant Tamil Nadu Assembly seats to six.