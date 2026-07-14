National
റഷ്യന് എണ്ണ ഇറക്കുമതി: ഇന്ത്യക്കെതിരെ 500 ശതമാനം വരെ നികുതി ചുമത്താന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ഉപരോധ ബില്ലിന് ട്രംപിന്റെ പിന്തുണ
500 ശതമാനം നികുതിയും ചുമത്തപ്പെടുകയാണെങ്കില് ഇന്ത്യന് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു
ന്യൂഡല്ഹി | തുടര്ച്ചയായി റഷ്യയില് നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് ഇന്ത്യക്ക് മേല് 500 ശതമാനം വരെ നികുതി ചുമത്താന് യു എസിന് അധികാരം നല്കുന്ന നിര്ദിഷ്ട ഉപരോധ ബില്ലിന് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന്റെ പിന്തുണയെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുകള് . വൈറ്റ് ഹൗസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്ത്താ ഏജന്സിയായ എ എന് ഐ ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് ഈ നിയമനിര്മാണത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരു വൈറ്റ് ഹൗസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് സ്ഥിരീകരിച്ചു.’പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് ഈ ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് വ്യക്തമാക്കി.
അന്തരിച്ച റിപ്പബ്ലിക്കന് സെനറ്റര് ലിന്ഡ്സെ ഗ്രഹാമും ഡെമോക്രാറ്റിക് സെനറ്റര് റിച്ചാര്ഡ് ബ്ലൂമെന്താലും ചേര്ന്നാണ് ഈ ബില് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഈ ബില് പാസാകുകയാണെങ്കില്, റഷ്യയുടെ ഊര്ജ്ജ മേഖലയുമായി വ്യാപാരം തുടരുന്ന രാജ്യങ്ങളില് നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിക്ക് മേല് 500 ശതമാനം വരെ നികുതി ചുമത്താന് യു എസ് പ്രസിഡന്റിന് അധികാരം ലഭിക്കും. സമ്മര്ദ്ദം റഷ്യക്ക് മേല് മാത്രമല്ല, റഷ്യയുടെ ഊര്ജ്ജ വരുമാനം നിലനിര്ത്താന് സഹായിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങള്ക്ക് മേലും ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ബില്ലുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ബില്ല് വഴി റഷ്യക്ക് മേലുള്ള സാമ്പത്തിക സമ്മര്ദ്ദം വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനും ഉക്രെയ്ന് യുദ്ധം വേഗത്തില് അവസാനിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുമെന്നും യു എസ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നു
ഈ നിയമം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടാല്, റഷ്യന് ഊര്ജ്ജ മേഖലയുമായി വ്യാപാരം നടത്തുന്ന രാജ്യങ്ങള്ക്കെതിരെ സെക്കന്ഡറി താരിഫുകള് ചുമത്താന് യു എസ് ചരിത്രത്തില് ഒരു പ്രസിഡന്റിന് കോണ്ഗ്രസ് നല്കുന്ന ഏറ്റവും വിപുലമായ അധികാരങ്ങളിലൊന്നാകും ഇത്. 2026 ജൂണ് 17-ന് യു എസ് ട്രഷറിയുടെ താല്ക്കാലിക ഇളവ് അവസാനിച്ചതോടെ സ്ഥിതിഗതികള് കൂടുതല് സങ്കീര്ണ്ണമായി. ഉപരോധങ്ങള് ഭയക്കാതെ ഇന്ത്യക്ക് റഷ്യന് അസംസ്കൃത എണ്ണ വാങ്ങാന് മുന്പ് ഈ ഇളവ് അനുവാദം നല്കിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞത് നിലവില് എണ്ണ വാങ്ങുന്ന കാര്യത്തില് ഇന്ത്യയെ നിയമപരമായ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
500 ശതമാനം നികുതിയും ചുമത്തപ്പെടുകയാണെങ്കില് ഇന്ത്യന് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു. ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ ജി ഡി പിയില് 0.5 ശതമാനം വരെ ഇടിവിന് കാരണമായേക്കാമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. ഫാര്മസ്യൂട്ടിക്കല്സ്, ടെക്സ്റ്റൈല്സ് , ഐ ടി സേവനങ്ങള് തുടങ്ങിയ കയറ്റുമതിയെ ആശ്രയിച്ചുനില്ക്കുന്ന മേഖലകളെയാകും ഇത് ആദ്യമായി ബാധിക്കുക. എന്നിരുന്നാലും, തങ്ങളുടെ ഊര്ജ്ജ ഇറക്കുമതി ഏതെങ്കിലും ഭൗമരാഷ്ട്രീയ താല്പ്പര്യങ്ങള് മുന്നിര്ത്തിയല്ല, മറിച്ച് സ്വന്തം രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങള് മുന്നിര്ത്തി മാത്രമാണെന്നാണ് ഇന്ത്യ നിരന്തരം വ്യക്തമാക്കിപ്പോരുന്നത്.
അതേസമയം, റിപ്പബ്ലിക്കന് പാര്ട്ടിക്ക് ഉള്ളില് നിന്നും ഈ ബില്ലിന് എതിര്പ്പുകള് നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. റഷ്യന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിന്റെ പേരില് ഇന്ത്യ, ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്ക്ക് മേല് കനത്ത പിഴകള് ചുമത്തുന്നത് ആഗോള വ്യാപാരത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുമെന്നും വിപുലമായ സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരതയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്നും സെനറ്റര് റാന്ഡ് പോള് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
Content Highlights: US President Donald Trump has backed a proposed sanctions bill that empowers the US to levy up to a 500 percent tariff on countries purchasing Russian oil. Co-authored by Lindsey Graham and Richard Blumenthal, the bill aims to increase financial pressure on Moscow to end the war. Financial experts warn that the imposition of these heavy secondary tariffs could impact India’s GDP by 0.5 percent.