Connect with us

Kerala

മയക്ക്മരുന്നു വാങ്ങാന്‍ പിതാവ് പണം നല്‍കിയില്ല ; കണ്ണൂരില്‍ സ്വന്തം വീട് തീവെച്ച് നശിപ്പിച്ച് യുവാവ്

പുലര്‍ച്ചെ വീട്ടില്‍ നിന്നും തീയും പുകയും ഉയരുന്നത് കണ്ട അയല്‍വാസികളാണ് വിവരം പോലീസിലും ഫയര്‍ഫോഴ്‌സിലും അറിയിച്ചത്

Published

Jul 14, 2026 9:56 pm |

Last Updated

Jul 14, 2026 9:56 pm

കണ്ണൂര്‍ |  മയക്കുമരുന്ന് വാങ്ങാന്‍ പണം നല്‍കിയില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് സ്വന്തം വീടിന് തീയിട്ട് യുവാവ്. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ആയിക്കര ദണ്ഡമാരിയമ്മന്‍ കോവിലിനു സമീപം നടന്ന സംഭവത്തില്‍ കണ്ണൂര്‍ ആയിക്കര സ്വദേശി അഭിഷേകിനെ പോലീസ് പിടികൂടി

അഭിഷേക് ആവശ്യപ്പെട്ട പണം നല്‍കാന്‍ പിതാവ് തയ്യാറായില്ല. തുടര്‍ന്ന് ഇയാള്‍ വീടിന് തീയിടുകയായിരുന്നു. പ്രതിയുടെ നിരന്തരമായ ഭീഷണിയും ഉപദ്രവവും കാരണം മാതാപിതാക്കള്‍ നേരത്തെ തന്നെ ഈ വീട്ടില്‍ നിന്നും മാറിത്താമസിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ തക്കം നോക്കിയാണ് അഭിഷേക് വീടിന് തീയിട്ടത്.പുലര്‍ച്ചെ വീട്ടില്‍ നിന്നും തീയും പുകയും ഉയരുന്നത് കണ്ട അയല്‍വാസികളാണ് വിവരം പോലീസിലും ഫയര്‍ഫോഴ്‌സിലും അറിയിച്ചത്. ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോഴേക്കും വീട്ടിനുള്ളിലെ സാധനങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായി കത്തിനശിച്ചിരുന്നു.പണം നല്‍കിയില്ലെങ്കില്‍ വീടിന് തീവയ്ക്കുമെന്ന് അഭിഷേക് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായി ഇയാളുടെ പിതാവ് രാജേഷ് പറഞ്ഞു. അഭിഷേകിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു

Content Highlights: A youth named Abhishek set his own house on fire in Kannur Ayikkara after his father refused to give him money for drugs. The house was completely gutted in the fire before the fire force arrived at the scene. The police arrested the accused following a complaint lodged by his father Rajesh.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കണ്ണൂരില്‍ അഞ്ച് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ നഴ്‌സുമാരുടെ സമരം ഒത്തുതീര്‍പ്പായി

Kerala

ചില്ലിചിക്കനൊപ്പം നല്‍കിയ നാരങ്ങയില്‍ നീരില്ലെന്ന പേരില്‍ ഹോട്ടലില്‍ സംഘര്‍ഷം; ഉടമയുടെ മൂന്ന് പല്ലുകള്‍ നഷ്ടമായി

Kerala

പരീക്ഷാ ഹാളില്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഉപയോഗിച്ച് കോപ്പിയടിച്ച യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍; ഫോണിലൂടെ ഉത്തരങ്ങള്‍ നല്‍കിയ അധ്യാപകന്‍ ഒളിവില്‍

Kerala

മയക്ക്മരുന്നു വാങ്ങാന്‍ പിതാവ് പണം നല്‍കിയില്ല ; കണ്ണൂരില്‍ സ്വന്തം വീട് തീവെച്ച് നശിപ്പിച്ച് യുവാവ്

Kuwait

കുവൈത്തിന്റെ ആദ്യഗോള്‍ഡന്‍ വിസ ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയര്‍മാന്‍ എം എ യൂസഫലിക്ക്

Kerala

കേരളത്തില്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയത്തില്‍ വീഴ്ചകളുണ്ടായി; ജയം ഉറപ്പിച്ച രീതിയിലുള്ള പ്രചാരണവും വിനയായി: എം എ ബേബി

International

ബഹിരാകാശ ദൗത്യവുമായി ആദ്യ മലയാളി അനിൽ മേനോൻ കുതിച്ചുയർന്നു