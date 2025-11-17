National
ടി പി വധക്കേസ് പ്രതി ജ്യോതി ബാബുവിന് എളുപ്പത്തില് ജാമ്യം നല്കാനാകില്ല; സുപ്രീംകോടതി
ടി പി ചന്ദ്രശേഖരന്റെ ഭാര്യ കെ കെ രമ എംഎല്എയും ജാമ്യം നല്കുന്നതിനെ എതിര്ത്തു
ന്യൂഡല്ഹി| ടി പി ചന്ദ്രശേഖരന് വധക്കേസ് പ്രതി ജ്യോതി ബാബുവിന് എളുപ്പത്തില് ജാമ്യം നല്കാന് സാധിക്കില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി. കൊലപാതക കേസ് ആയതുകൊണ്ട് വിചാരണക്കോടതിയിലെ രേഖകള് പരിശോധിക്കണമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. രേഖകള് പരിശോധിച്ച ശേഷം ജാമ്യാപേക്ഷയില് തീരുമാനമെടുക്കാമെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു.
ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാന് രജിസ്ട്രാര്ക്ക് സുപ്രീംകോടതി നിര്ദ്ദേശം നല്കി. ഡയാലിസിസിന് വിധേയനാകണമെന്നും വിദഗ്ധ ചികിത്സ ആവശ്യമാണെന്നുമായിരുന്നു ജ്യോതി ബാബുവിന്റെ വാദം.
ടി പി ചന്ദ്രശേഖരന്റെ ഭാര്യ കെ കെ രമ എംഎല്എയും ജാമ്യം നല്കുന്നതിനെ എതിര്ത്തു. ജ്യോതിബാബുവിന് ജാമ്യം നല്കുന്നത് അപകടകരമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കെ കെ രമ സുപ്രീം കോടതിയില് സത്യവാങ്മൂലം നല്കിയിരുന്നു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
ചേര്പ്പിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കോണ്ഗ്രസ് വിട്ട് ബിജെപിയില് ചേര്ന്നു
National
ടി പി വധക്കേസ് പ്രതി ജ്യോതി ബാബുവിന് എളുപ്പത്തില് ജാമ്യം നല്കാനാകില്ല; സുപ്രീംകോടതി
Uae
ദുബൈയിൽ 'നോയ്സ് റഡാറുകൾ' വിപുലീകരിക്കുന്നു
Ongoing News
മദീനയിലെ ബസ് അപകടം; ജിദ്ദയിലെ ഇന്ത്യന് കോണ്സുലേറ്റില് കണ്ട്രോള് റൂം തുറന്നു
Uae
അബൂദബിയിൽ മോഡുലാർ സ്മാർട്ട് വാഹനങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം
Kerala
എസ്ഐആര് ഫോം വിതരണം; ചേവായൂര് ബിഎല്ഒക്ക് കലക്ടറുടെ കാരണം കാണിക്കല് നോട്ടീസ്
Kerala