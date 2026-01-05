Kerala
മേയര് ആക്കാത്തതില് അതൃപ്തി തുറന്ന് പറഞ്ഞ് ആര് ശ്രീലേഖ
തീരുമാനത്തെ എതിര്ത്ത് പോടാ പുല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയോടാന് പറ്റില്ല
തിരുവനന്തപുരം| തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷന് മേയര് ആക്കാത്തതില് അതൃപ്തി തുറന്ന് പറഞ്ഞ് ബിജെപി കൗണ്സിലറും മുന് ഡിജിപിയുമായ ആര് ശ്രീലേഖ. തന്നെ മത്സരത്തിനിറക്കിയത് മേയര് സ്ഥാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്താണെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം അത് മാറ്റിയെന്നും ശ്രീലേഖ പറഞ്ഞു.
വിവി രാജേഷിന് മികച്ച രീതിയില് മേയറായും ആശാനാഥിന് ഡെപ്യൂട്ടി മേയറായും കുറച്ചുകൂടി നന്നായി പ്രവര്ത്തിക്കാന് പറ്റുമെന്ന് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് തോന്നിയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അത്തരമൊരു തീരുമാനമെടുത്തത് എന്നും ശ്രീലേഖ പറഞ്ഞു.
തീരുമാനത്തെ എതിര്ത്ത് പോടാ പുല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയോടാന് പറ്റില്ല. തന്നെ ജയിപ്പിച്ചവര് ഇവിടെയുണ്ട്. കൗണ്സിലറായി അഞ്ചുവര്ഷം തുടരാമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നും ആര് ശ്രീലേഖ പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷനില് ബിജെപി മേയര് സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയര്ത്തികാണിച്ച ശ്രീലേഖയെ അവസാനനിമിഷം മാറ്റിയാണ് വി വി രാജേഷിനെ പദവിയിലേക്ക് ഉയര്ത്തിയത്.