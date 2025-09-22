Kerala
പാലിയേക്കരയില് ഇന്ന് മുതല് ടോള് പിരിവ് വീണ്ടും ആരംഭിച്ചേക്കും
പുതുക്കിയ ടോള് ആയിരിക്കുമോ ഈടാക്കുക എന്നത് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനു ശേഷമേ വ്യക്തമാകൂ.
കൊച്ചി | പാലിയേക്കരയിലെ ടോള് പിരിവ് ഇന്നു മുതല് വീണ്ടും ആരംഭിച്ചേക്കും. ടോള് പിരിവിന് ഉപാധികളുണ്ടെന്നും ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് തിങ്കളാഴ്ച മുതല് ടോള് പിരിക്കാന് അനുമതി നല്കാമെന്നും കഴിഞ്ഞദിവസം ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
പുതുക്കിയ ടോള് ആയിരിക്കുമോ ഈടാക്കുക എന്നത് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനു ശേഷമേ വ്യക്തമാകൂ. പാലിയേക്കരയില് ടോള് നിരക്ക് പരിഷ്കരിച്ചത് സംബന്ധിച്ച രേഖകള് ഹാജരാക്കാനും കോടതി നിര്ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. കരാര് കമ്പനി ടോള് ബൂത്തുകളിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ശുചീകരണ പ്രവൃത്തികള് നടത്തി.
പുതുക്കാട് ഇടപ്പള്ളി- മണ്ണുത്തി ദേശീയപാതയിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കിനെ തുടര്ന്നാണ് ഒന്നര മാസമായി ടോള് പിരിക്കുന്നത് നിര്ത്തിയത്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
'റോഡ് നന്നാക്കിയിട്ടാകാം ടോള്' ; പാലിയേക്കരയില് ടോള് പിരിക്കാന് ഇന്നും അനുമതി നല്കാതെ ഹൈക്കോടതി
Kerala
കൗണ്സിലര് അനിലിന്റെ മരണം; പുറത്തുവരുന്ന കാര്യങ്ങള് ഗൗരവതരം: മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടി
Kerala
ഓണ്ലൈന് തട്ടിപ്പിന് ഇരയായി 11 ലക്ഷം നഷ്ടമായി; വീട് വിട്ടിറങ്ങിയ വീട്ടമ്മ തിരികെ എത്തി
Kerala
ജോസ് നെല്ലേടത്തിന്റെ കുടുംബം ഹോട്ടലില് എത്തി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
Kerala
പാലിയേക്കരയില് ഇന്ന് മുതല് ടോള് പിരിവ് വീണ്ടും ആരംഭിച്ചേക്കും
Kerala
മലപ്പുറത്ത് കണ്സ്യൂമര്ഫെഡില് വിജിലന്സ് പരിശോധന; കണക്കില്പ്പെടാത്ത പണം കണ്ടെടുത്തു
International