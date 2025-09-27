Kerala
തൃശൂര് കണിമംഗലം വിന്സെന്റ് വധക്കേസ്; പ്രതികള് കുറ്റക്കാര്
കേസില് ശിക്ഷാവിധി ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം
തൃശൂര്| തൃശൂര് കണിമംഗലം വിന്സെന്റ് വധക്കേസില് പ്രതികള് കുറ്റക്കാരെന്ന് കോടതി. കേസില് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം ശിക്ഷ വിധിക്കും. കേസില് പ്രതികളായ മനോജ് (45), ഷൈനി (50) എന്നിവര് കുറ്റക്കാരെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി. തൃശൂര് രണ്ടാം അഡീഷണല് സെഷന്സ് ജഡ്ജി കെഎം രതീഷ് കുമാറാണ് കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.
2014 നവംബര് 19 നാണ് മനോജും ഷൈനിയും പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത രണ്ടു കുട്ടികളും ചേര്ന്ന് കൈതക്കാടന് വിന്സെന്റിനെയും(79) ഭാര്യ ലില്ലി വിന്സെന്റിനെയും (73) വീട് കയറി ആക്രമിച്ചത്. ആക്രമണത്തില് വിന്സെന്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ആക്രണത്തിനുശേഷം പ്രതികള് വീട്ടില് നിന്ന് ആഭരണങ്ങളും 35000 രൂപയും കവര്ന്നിരുന്നു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
International
പാക്കിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദത്തെ മഹത്വവത്കരിക്കുന്നു; ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ പാക് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ചുട്ട മറുപടി
National
ഒഡിഷയില് 60,000 കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികള് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി
National
മധ്യപ്രദേശില് വീട്ടില് അതിക്രമിച്ച് കയറിയ യുവാവ് മാതാവിന് മുന്നില് അഞ്ച് വയസുകാരനെ തലയറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തി
Kerala
എന്എസ്എസിന്റെ നിലപാടില് യുഡിഎഫ് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല; വി ഡി സതീശന്
Kerala
തിരുവനന്തപുരം പേട്ടയില് രണ്ട് വയസുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസ്; പ്രതി ഹസന്കുട്ടി കുറ്റക്കാരന്
Kerala
തൃശൂര് കണിമംഗലം വിന്സെന്റ് വധക്കേസ്; പ്രതികള് കുറ്റക്കാര്
Kerala