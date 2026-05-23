Connect with us

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് പവര്‍ കട്ടില്ല; പവര്‍ ഫെയിലിയര്‍ മാത്രം: മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്

ജനങ്ങള്‍ സഹകരിക്കണം

Published

May 23, 2026 12:47 pm |

Last Updated

May 23, 2026 12:47 pm

കണ്ണൂര്‍ | സംസ്ഥാനത്ത് പവര്‍ കട്ടില്ലെന്നും എന്നാല്‍ പവര്‍ ഫെയിലിയറാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്. അറ്റകുറ്റ പണി നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പവര്‍ ഫെയിലിയര്‍ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും കുറച്ചുദിവസം കൂടി പ്രയാസമുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജനങ്ങള്‍ സഹകരിക്കണമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കെ പി സി സി അധ്യക്ഷന്‍ മാറുമോ എന്നതില്‍ ഹൈക്കമാന്‍ഡ് ആണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. തല്‍ക്കാലം രണ്ടുംകൂടി കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. രണ്ടു ചുമതലകളും ഒരാള്‍ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനേക്കാള്‍ നല്ലത് വേറൊരാള്‍ വരുന്നതാണെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു. രത്തന്‍ ഖേല്‍ക്കറുടെ നിയമനത്തില്‍ രാഷ്ട്രീയമില്ലെന്നും കാര്യശേഷിയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Related Topics:

Latest

Kerala

മൂന്നാര്‍ ടോപ് സ്റ്റേഷനില്‍ വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ക്കുനേരെ ആക്രമണം; മൂന്ന് പേര്‍ക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ കുറ്റം ചുമത്തി

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് പവര്‍ കട്ടില്ല; പവര്‍ ഫെയിലിയര്‍ മാത്രം: മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്

Kerala

വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ ഗര്‍ഭിണിക്ക് ചികിത്സ വൈകി; ഗര്‍ഭസ്ഥ ശിശു മരിച്ചതായി പരാതി

Kerala

കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റായി മാത്യു കുഴല്‍ നാടനെ കൊണ്ടുവരാന്‍ പ്രായ പരിധി മാനദണ്ഡമാക്കാന്‍ നീക്കം

Kerala

തൃശ്ശൂരില്‍ ഇടഞ്ഞ ആനയെ തളച്ചു

National

അമേരിക്കന്‍ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാര്‍ക്കോ റൂബിയോ ഇന്ത്യയില്‍; ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ നേരിയ ഇടിവ്; പവന് 320 രൂപ കുറഞ്ഞു