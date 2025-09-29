Connect with us

Kerala

പീഠം കാണാതായതിലും പിന്നീട് കണ്ടെത്തിയതിലും ഗൂഢാലോചനയുണ്ട്: ദേവസ്വം മന്ത്രി വി എന്‍ വാസവന്‍

ഒളിപ്പിച്ച് വച്ച ശേഷം കാണാനില്ലെന്ന പറയുകയും നാടകം കളിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി

Published

Sep 29, 2025 9:35 am |

Last Updated

Sep 29, 2025 9:35 am

തിരുവനന്തപുരം |  ശബരിമലയില്‍ നിന്നും കാണാതായ ദ്വാരപാലക ശില്‍പത്തിന്റെ ഭാഗമായ പീഠം പരാതി നല്‍കിയ സ്‌പോണ്‍സര്‍ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയുടെ ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടില്‍ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തില്‍ ഗൂഢാലോചന സംശയിക്കുന്നതായി ദേവസ്വം മന്ത്രി വി എന്‍ വാസവന്‍. ഒളിപ്പിച്ച് വച്ച ശേഷം കാണാനില്ലെന്ന പറയുകയും നാടകം കളിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു

നാലര വര്‍ഷം ഒളിപ്പിച്ച് വച്ചു.വിഷയം കോടതിയുടെ മുന്നിലാണ്. പീഠം കണ്ടെത്തിയ വിവരം ഉള്‍പ്പെടെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി കോടതിയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കും. കോടതി നിര്‍ദേശിക്കുന്ന വിധത്തില്‍ തുടര്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കും. പീഠം മഹസറില്‍ രേഖപ്പെടുത്താത് ഉള്‍പ്പെടെ പരിശോധിക്കും. ഇപ്പോഴുണ്ടായ വിഷയത്തില്‍ വിജിലന്‍സ് എസ് പി റിപ്പോര്‍ട്ട് നാളെ കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കും എന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

കോഴിക്കറി ചോദിച്ചത് പ്രകോപനമായി; ഏഴ് വയസുകാരനെ അമ്മ ചപ്പാത്തി റോളര്‍ കൊണ്ട് അടിച്ചു കൊന്നു

National

കരൂര്‍ ദുരന്തം; സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ടിവികെ നല്‍കിയ ഹരജി ഇന്ന് കോടതി പരിഗണിക്കില്ല

National

വീടിന് തീപ്പിടിച്ചു; ടി വി ബാലതാരവും സഹോദരനും ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചു

Kerala

അടിവാരത്ത് മദ്യലഹരിയില്‍ യുവാക്കളുടെ ആക്രമണം; രണ്ടു പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

National

കരൂരിലേക്ക് പോകാന്‍ വിജയ്ക്ക് അനുമതിയില്ല; അറസ്റ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ട് കരൂരില്‍ പോസ്റ്ററുകള്‍

Kerala

ഭൂട്ടാന്‍ വാഹനക്കടത്ത്: ഏഴ് കേന്ദ്ര ഏജന്‍സികള്‍ അന്വേഷിക്കും

Kerala

പീഠം കാണാതായതിലും പിന്നീട് കണ്ടെത്തിയതിലും ഗൂഢാലോചനയുണ്ട്: ദേവസ്വം മന്ത്രി വി എന്‍ വാസവന്‍