Connect with us

local body election 2025

കണ്ണൂർ കോർപറേഷനിൽ ആറിടത്ത് അപര "പാര'

കൂടുതൽ യു ഡി എഫിന്

Published

Nov 29, 2025 7:57 am |

Last Updated

Nov 29, 2025 7:57 am

കണ്ണൂർ | വിമതരെ കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടിയ യു ഡി എഫിന് പാരയായി അപരന്മാരും. കണ്ണൂർ കോർപറേഷനിൽ ആറിടത്താണ് അപരന്മാരുള്ളത്. കോൺഗ്രസ്സിനും ലീഗിനുമാണ് കൂടുതൽ അപരന്മാർ രംഗത്തുള്ളത്.ഒരിടത്ത് സി പി എമ്മിനുമുണ്ട്. മുണ്ടയാട് ഡിവിഷനിൽ മഹിളാ കോൺഗ്രസ്സ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീജ മഠത്തിലിനെതിരം ഒരു ശ്രീജയും ഒരു ഷീജയുമുണ്ട്. ശ്രീജ കരുവാരത്തിന് ചിഹ്നം ബൾബാണ്. ഷീജക്ക് കസേരയും.

മേലെ ചൊവ്വയിൽ കോൺഗ്രസ്സിലെ സപ്ന ടീച്ചർക്കെതിരെ സപ്ന മാണിക്കോത്തുമുണ്ട്. ബൾബാണ് ചിഹ്നം.നീർച്ചാലിൽ സി പി എം സ്ഥാനാർഥി ഫാസില വി വിക്കെതിരെ ഫാസില എം ഉണ്ട്. കുടയാണ് ചിഹ്നം. അറക്കൽ വാർഡിൽ ലീഗിലെ കെ എം സാബിറ ടീച്ചർക്കെതിരെ ഒരു സാബിറയും രണ്ട് സമീറമാരുമുണ്ട്. പട്ടമാണ് സാബിറയുടെ ചിഹ്നം. ആയിക്കരയിൽ ലീഗിലെ സിറാജുദ്ദീൻ മാങ്ങാടാനെതിരെ ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് ചിഹ്നത്തിൽ സിറാജുദ്ദീൻ പിയുമുണ്ട്. കീഴുന്നയിൽ കോൺഗ്രസ്സിലെ ശുതി കെ പിക്കെതിരെ ശ്രുതി കെവിയുണ്ട്. ടെന്നിസ് ബാറ്റാണ് ചിഹ്നം. താഴെ ചൊവ്വയിൽ സി പി എമ്മിനും ബി ജെ പിക്കും ഒരേ പേരുകാരാണ് സ്ഥാനാർഥികൾ. ഇ സുനിത സി പി എമ്മിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കുമ്പോൾ സുനിത ഇ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർഥിയാണ്.

കോർപറേഷനിൽ പതിനേഴിടത്താണ് യു ഡി എഫ് വിമതശല്യം അനുഭവിക്കുന്നത്.പി കെ രാഗേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിഭാഗം 12 ഇടത്താണ് സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്തിയത്. പയ്യാമ്പലത്തും ഏഴരയിലും കോൺഗ്രസ്സ് റിബലും ആദി കടലായി, വാരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ലീഗ് റിബലുകളുമുണ്ട്. പള്ളിപ്പൊയിലിൽ കോൺഗ്രസ്സ് വിമതൻ ടി സി താഹക്ക് എൽ ഡി എഫ് പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

രാഹുലിനു പൂര്‍ണ പിന്തുണയുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് മുഖപത്രം; പിന്തുണ തുടരുമെന്ന് കെ സുധാകരന്‍

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ള കേസ്; എന്‍ വാസുവിന്റെയും കെ എസ് ബൈജുവിന്റെയും ജാമ്യാപേക്ഷയില്‍ വിധി ഇന്ന്

Kerala

പറമ്പില്‍ കോഴി കയറിയതിന് വൃദ്ധദമ്പതികളുടെ കൈ തല്ലിയൊടിച്ച അയല്‍വാസി പിടിയില്‍

Kerala

കൈനകരിയില്‍ ഗര്‍ഭിണിയായ യുവതിയെ കൊന്നു കായലില്‍ തള്ളിയ കേസ്; രണ്ടാം പ്രതി രജനിയുടെ ശിക്ഷാവിധി ഇന്ന്

Editors Pick

വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങള്‍

International

ദിത്വ ചുഴലിക്കാറ്റ് ശ്രീലങ്കയില്‍ നാശം വിതയ്ക്കുന്നു; മരണസംഖ്യ 100 കടന്നു, നിരവധി പേരെ കാണാതായി

Kerala

ഒഴിവില്‍ പോയ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ എം എല്‍ എ പാലക്കാട്ടെ രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ തന്നെ ഉണ്ടെന്നു സൂചന