കണ്ണൂർ കോർപറേഷനിൽ ആറിടത്ത് അപര "പാര'
കൂടുതൽ യു ഡി എഫിന്
കണ്ണൂർ | വിമതരെ കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടിയ യു ഡി എഫിന് പാരയായി അപരന്മാരും. കണ്ണൂർ കോർപറേഷനിൽ ആറിടത്താണ് അപരന്മാരുള്ളത്. കോൺഗ്രസ്സിനും ലീഗിനുമാണ് കൂടുതൽ അപരന്മാർ രംഗത്തുള്ളത്.ഒരിടത്ത് സി പി എമ്മിനുമുണ്ട്. മുണ്ടയാട് ഡിവിഷനിൽ മഹിളാ കോൺഗ്രസ്സ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീജ മഠത്തിലിനെതിരം ഒരു ശ്രീജയും ഒരു ഷീജയുമുണ്ട്. ശ്രീജ കരുവാരത്തിന് ചിഹ്നം ബൾബാണ്. ഷീജക്ക് കസേരയും.
മേലെ ചൊവ്വയിൽ കോൺഗ്രസ്സിലെ സപ്ന ടീച്ചർക്കെതിരെ സപ്ന മാണിക്കോത്തുമുണ്ട്. ബൾബാണ് ചിഹ്നം.നീർച്ചാലിൽ സി പി എം സ്ഥാനാർഥി ഫാസില വി വിക്കെതിരെ ഫാസില എം ഉണ്ട്. കുടയാണ് ചിഹ്നം. അറക്കൽ വാർഡിൽ ലീഗിലെ കെ എം സാബിറ ടീച്ചർക്കെതിരെ ഒരു സാബിറയും രണ്ട് സമീറമാരുമുണ്ട്. പട്ടമാണ് സാബിറയുടെ ചിഹ്നം. ആയിക്കരയിൽ ലീഗിലെ സിറാജുദ്ദീൻ മാങ്ങാടാനെതിരെ ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് ചിഹ്നത്തിൽ സിറാജുദ്ദീൻ പിയുമുണ്ട്. കീഴുന്നയിൽ കോൺഗ്രസ്സിലെ ശുതി കെ പിക്കെതിരെ ശ്രുതി കെവിയുണ്ട്. ടെന്നിസ് ബാറ്റാണ് ചിഹ്നം. താഴെ ചൊവ്വയിൽ സി പി എമ്മിനും ബി ജെ പിക്കും ഒരേ പേരുകാരാണ് സ്ഥാനാർഥികൾ. ഇ സുനിത സി പി എമ്മിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കുമ്പോൾ സുനിത ഇ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർഥിയാണ്.
കോർപറേഷനിൽ പതിനേഴിടത്താണ് യു ഡി എഫ് വിമതശല്യം അനുഭവിക്കുന്നത്.പി കെ രാഗേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിഭാഗം 12 ഇടത്താണ് സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്തിയത്. പയ്യാമ്പലത്തും ഏഴരയിലും കോൺഗ്രസ്സ് റിബലും ആദി കടലായി, വാരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ലീഗ് റിബലുകളുമുണ്ട്. പള്ളിപ്പൊയിലിൽ കോൺഗ്രസ്സ് വിമതൻ ടി സി താഹക്ക് എൽ ഡി എഫ് പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.