വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങള്ക്കുള്ള പാചക വാതക സിലിണ്ടറിന്റെ വില വര്ധിപ്പിച്ചു
ഒക്ടോബര് ഒന്നുമുതല് 19 കിലോ സിലിണ്ടറിന്റെ വിലയില് 15.50 രൂപയുടെ വര്ധനയുണ്ടാകും
ന്യൂഡല്ഹി| വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങള്ക്കുള്ള പാചക വാതക സിലിണ്ടറിന്റെ വില വര്ധിപ്പിച്ച് എണ്ണ വിതരണ കമ്പനികള്. ഒക്ടോബര് ഒന്നുമുതല് 19 കിലോ സിലിണ്ടറിന്റെ വിലയില് 15.50 രൂപയുടെ വര്ധനയാണ് വരുത്തിയത്. നാലു പ്രാവശ്യം കുറച്ച ശേഷം ആദ്യമായാണ് വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വിലയില് വര്ധന ഉണ്ടായത്. എന്നാല് 14 കിലോഗ്രാം ഗാര്ഹിക സിലിണ്ടറിന്റെ വിലയില് മാറ്റമില്ല.
കഴിഞ്ഞമാസം വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില 51.50 രൂപയാണ് കുറച്ചത്. ഏപ്രില് മുതല് ജൂലൈ വരെ, 19 കിലോഗ്രാം എല്പിജി വിലയില് ഡല്ഹിയില് 138 രൂപയും കൊല്ക്കത്തയില് 144 രൂപയും മുംബൈയില് 139 രൂപയും ചെന്നൈയില് 141.5 രൂപയുമാണ് കുറച്ചത്. നിലവില് കൊല്ക്കത്തയില് 19 കിലോഗ്രാം വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില 1700 രൂപ, ഡല്ഹി 1595.50, മുംബൈ 1547, ചെന്നൈ 1754 എന്നിങ്ങനെയാണ്.