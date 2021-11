റോഹ്തക് | മുന്‍ ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് ഗ്രോവറിനെ നോക്കിയാല്‍ കണ്ണുകള്‍ ചൂഴ്ന്നെടുത്ത്, കൈകള്‍ അറുത്ത് മാറ്റുമെന്ന് ഭീഷണി പ്രസംഗത്തില്‍ വിശദീകരണവുമായി ബി ജെ പി എം പി അരവിന്ദ് കുമാര്‍ ശര്‍മ്മ. താന്‍ ആരുടേയും പേരെടുത്തല്ല സംസാരിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പകരം കര്‍ഷക സമരത്തിലെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവണതകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

മനീഷ് ഗ്രോവറിനോട് കര്‍ഷകര്‍ മോശമായി പെരുമാറി. ഗ്രാമത്തില്‍ പ്രവേശിക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഇതിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്ന താന്‍ ആരുടേയും പേരെടുത്തല്ല വിമര്‍ശിച്ചത്. കര്‍ഷക പ്രക്ഷോഭത്തിലെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവണതകള്‍ തുറന്ന് കാട്ടുകയായിരുന്നു. അത്തരം നീക്കങ്ങള്‍ യാതൊരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അരവിന്ദ് ശര്‍മ്മ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

#WATCH| They (protesters) behaved badly with asked Manish Grover, warned him not to enter the village…in retaliation, I did not take anyone’s name specifically, but pointed out anti-social elements… and told them that such things won’t be tolerated: BJP MP Arvind Sharma pic.twitter.com/zPbfuIFmKx

— ANI (@ANI) November 7, 2021