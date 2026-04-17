Kerala
വാല്പ്പാറയില് ടെമ്പോ ട്രാവലര് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു; മലയാളികളായ എട്ട് അധ്യാപകര്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
ടെമ്പോ ട്രാവലര് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞാണ് അപകടം.
കോയമ്പത്തൂര് | തമിഴ്നാട്ടില് വാല്പ്പാറയിലുണ്ടായ വന് വാഹനാപകടത്തില് മലയാളികളായ എട്ട് അധ്യാപകര് മരിച്ചു. അഞ്ച് പേര്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു.13 പേരാണ് വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. മരിച്ചവരില് ഏഴുപേര് സ്ത്രീകളാണ്. മലപ്പുറം പാങ് ജി എല് പി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകര് സഞ്ചരിച്ച ടെമ്പോ ട്രാവലറാണ് അപകടത്തില്പ്പെട്ടത്.
ടെമ്പോ ട്രാവലര് നിയന്ത്രണം വിട്ട് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞാണ് അപകടം. വാല്പ്പാറയില് നിന്ന് പൊള്ളാച്ചിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയില് പതിമൂന്നാം വളവിലാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഒമ്പതാം വളവിലേക്കാണ് ട്രാവലര് മറിഞ്ഞത്.
പാറക്കെട്ടുകള്ക്കിടയിലേക്കാണ് വാഹനം മറിഞ്ഞത് എന്നതിനാല് മൃതദേഹങ്ങള് പുറത്തെത്തിക്കുക ദുഷ്കരമാണെന്നാണ് വിവരം. അപകടത്തില്പ്പെട്ട വാഹനം പൂര്ണമായി തകര്ന്നു .
Latest
ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസിൽ ചിക്കനില്ലെന്ന് ആരോപണം: യുവാവ് ഹോട്ടൽ അടിച്ചുതകർത്തു
International
പശ്ചിമേഷ്യയില് നിന്ന് ആശ്വാസ വാര്ത്ത; ഹോര്മുസ് പൂര്ണമായി തുറന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇറാന്
Ongoing News
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ഐ സി യു ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ; പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തുണി കെട്ടി മറച്ച്
National
രാഹുല് ഗാന്ധിക്ക് ഇരട്ട പൗരത്വമെന്ന പരാതി; യു പി സര്ക്കാറോ കേന്ദ്ര ഏജന്സിയോ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി
Ongoing News
പാലക്കാട്ട് പുഴയില് കുളിക്കാന് ഇറങ്ങിയ രണ്ടുപേർ മുങ്ങിമരിച്ചു
Kerala