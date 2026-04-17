National
മൂന്നില് രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷമില്ല; കേന്ദ്രത്തിന്റെ വനിതാ സംവരണ ബില് പരാജയപ്പെട്ടു
298 പേര് ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ച് വോട്ട് ചെയ്തപ്പോള് 230 പേര് എതിര്ത്തു.
ന്യൂഡല്ഹി | കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില് ലോക്സഭയില് പരാജയപ്പെട്ടു. വനിതാ സംവരണ-മണ്ഡല പുനര്നിര്ണയ ബില്ലാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്. മൂന്നില് രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാതിരുന്നതിനെ തുടര്ന്നാണിത്.
298 പേര് ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ച് വോട്ട് ചെയ്തപ്പോള് 230 പേര് എതിര്ത്തു. ആരും വോട്ടിംഗില് നിന്ന് വിട്ടുനിന്നില്ല.
ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് സര്ക്കാര് കൊണ്ടുവരുന്ന ബില്ല് പാര്ലിമെന്റില് പരാജയപ്പെടുന്നത്.
Kerala
വാല്പ്പാറ ദുരന്തം: രക്ഷാപ്രവര്ത്തനത്തിന് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് വിദഗ്ധ സംഘം പുറപ്പെട്ടു
National
കഴിഞ്ഞ 12 വര്ഷത്തിനിടെ മോദി സര്ക്കാര് അവതരിപ്പിച്ച ഒരു ബില് ലോക്സഭയില് വോട്ടെടുപ്പില് പരാജയപ്പെടുന്നത് ഇതാദ്യം
Kerala
പൊലിഞ്ഞത് ഒമ്പത് ജീവനുകള്; വിശ്വസിക്കാനാവാതെ മലപ്പുറം പാങ് ഗ്രാമം
Kerala
മൊബൈൽ ഫോൺ ഷോറൂം കുത്തിത്തുറന്ന് 2 ലക്ഷം രൂപയും 13 ഫോണുകളും മോഷ്ടിച്ചു; യുവാവ് പിടിയിൽ
Kerala
ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസിൽ ചിക്കനില്ലെന്ന് ആരോപണം: യുവാവ് ഹോട്ടൽ അടിച്ചുതകർത്തു
