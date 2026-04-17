Kerala
മൊബൈൽ ഫോൺ ഷോറൂം കുത്തിത്തുറന്ന് 2 ലക്ഷം രൂപയും 13 ഫോണുകളും മോഷ്ടിച്ചു; യുവാവ് പിടിയിൽ
കടയുടെ മുന്വശത്തുള്ള ഷട്ടറിന്റെ ലോക്ക് പൊളിച്ച് പ്രതി അകത്തു കയറുകയായിരുന്നു.
വാഴക്കുളം| മൊബൈല് ഫോണ് ഷോറൂമില് നിന്നു പണവും ഫോണുകളും മോഷ്ടിച്ച കേസില് യുവാവ് പിടിയില്. എടത്തല എന്എഡി തൈപറമ്പില് വീട്ടില് സാനു സേവ്യര് (34) നെയാണ് വാഴക്കുളം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
കടയുടെ മുന്വശത്തുള്ള ഷട്ടറിന്റെ ലോക്ക് പൊളിച്ച് പ്രതി അകത്തു കയറുകയായിരുന്നു. കൗണ്ടറില് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ, സര്വീസിങ്ങിനായി കൊണ്ടുവന്ന 13 മൊബൈല് ഫോണുകള്, സിസിടിവി, ഡിവിആര്, മൊബൈല് ചാര്ജറുകള് എന്നിവയാണ് മോഷണം പോയത്. ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് മോഷ്ടാവ് പിടിയിലാകുന്നത്.
Kerala
വാല്പ്പാറ ദുരന്തം: രക്ഷാപ്രവര്ത്തനത്തിന് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് വിദഗ്ധ സംഘം പുറപ്പെട്ടു
National
കഴിഞ്ഞ 12 വര്ഷത്തിനിടെ മോദി സര്ക്കാര് അവതരിപ്പിച്ച ഒരു ബില് ലോക്സഭയില് വോട്ടെടുപ്പില് പരാജയപ്പെടുന്നത് ഇതാദ്യം
Kerala
പൊലിഞ്ഞത് ഒമ്പത് ജീവനുകള്; വിശ്വസിക്കാനാവാതെ മലപ്പുറം പാങ് ഗ്രാമം
Kerala
മൊബൈൽ ഫോൺ ഷോറൂം കുത്തിത്തുറന്ന് 2 ലക്ഷം രൂപയും 13 ഫോണുകളും മോഷ്ടിച്ചു; യുവാവ് പിടിയിൽ
National
മൂന്നില് രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷമില്ല; കേന്ദ്രത്തിന്റെ വനിതാ സംവരണ ബില് പരാജയപ്പെട്ടു
Kerala
ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസിൽ ചിക്കനില്ലെന്ന് ആരോപണം: യുവാവ് ഹോട്ടൽ അടിച്ചുതകർത്തു
International