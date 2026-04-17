പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ നിന്ന് ആശ്വാസ വാര്‍ത്ത; ഹോര്‍മുസ് പൂര്‍ണമായി തുറന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇറാന്‍

ലബനാനിലെ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാറിന്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതു വരെയാണ് കടലിടുക്ക് തുറന്നതെന്ന് കടലിടുക്ക് തുറന്നതെന്ന് ഇറാന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി.

Apr 17, 2026 7:23 pm

Apr 17, 2026 7:23 pm

തെഹ്‌റാന്‍ | പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ സംഘര്‍ഷാവസ്ഥ തുടരുന്നതിനിടെ ഹോര്‍മുസില്‍ നിന്ന് ആശ്വാസ വാര്‍ത്ത. ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നതായി ഇറാന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി അറിയിച്ചു. ലബനാനിലെ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാറിന്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതു വരെയാണ് കടലിടുക്ക് തുറന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാറിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന സമയം വരെ എല്ലാ വാണിജ്യ കപ്പലുകള്‍ക്കുമായി ഹോര്‍മുസ് പൂര്‍ണമായി തുറന്നിടുകയാണെന്നാണ് ഇറാന്റെ സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനം.

ലബനാനും ഇസ്‌റാഈലും തമ്മിലുള്ള 10 ദിവസത്തെ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇറാന്റെ നിര്‍ണായക നടപടി. അതേസമയം, താത്ക്കാലിക വെടിനിര്‍ത്തലിനോട് ഇറാന് താത്പര്യമില്ലെന്നും മേഖലയില്‍ യുദ്ധം പൂര്‍ണമായി അവസാനിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികളാണ് തേടുന്നതെന്നും ഡെപ്യൂട്ടി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സയീദ് ഖാതിബ്‌സാദെ പറഞ്ഞു.

ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് പൂര്‍ണമായും തുറന്ന കാര്യം യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് സ്ഥരീകരിച്ചു. ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെയാണ് സ്ഥിരീകരണം. ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടതില്‍ ഇറാന് അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിച്ചു.

 

 

 

Related Topics:
Latest

Kerala

ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസിൽ ചിക്കനില്ലെന്ന് ആരോപണം: യുവാവ് ഹോട്ടൽ അടിച്ചുതകർത്തു

International

പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ നിന്ന് ആശ്വാസ വാര്‍ത്ത; ഹോര്‍മുസ് പൂര്‍ണമായി തുറന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇറാന്‍

Ongoing News

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ഐ സി യു ഗുരുതരാവസ്‍ഥയിൽ; പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തുണി കെട്ടി മറച്ച്

Kerala

വാല്‍പ്പാറയില്‍ ടെമ്പോ ട്രാവലര്‍ കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു; മലയാളികളായ എട്ട് അധ്യാപകര്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

National

രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്ക് ഇരട്ട പൗരത്വമെന്ന പരാതി; യു പി സര്‍ക്കാറോ കേന്ദ്ര ഏജന്‍സിയോ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി

Ongoing News

പാലക്കാട്ട് പുഴയില്‍ കുളിക്കാന്‍ ഇറങ്ങിയ രണ്ടുപേർ മുങ്ങിമരിച്ചു

Kerala

തളിപ്പറമ്പ് തിമിരി ബോംബേറ് കേസ്; 10 സി പി എം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കുറ്റക്കാര്‍, ശിക്ഷാവിധി നാളെ