തെരുവുനായ്ക്കളെ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന ഉത്തരവ് പിൻവലിക്കില്ല; സുപ്രീംകോടതി
തദ്ദേശീയമായ സാഹചര്യങ്ങള്ക്കനുസരിച്ച് ഈ വിധി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താന് രാജ്യത്തെ എല്ലാ ഹൈക്കോടതികള്ക്കും സുപ്രീംകോടതി നേരിട്ട് നിരീക്ഷണ ചുമതല കൈമാറി.
ന്യൂഡല്ഹി| രാജ്യത്തെ പൊതു ഇടങ്ങളില് നിന്നും മുഴുവന് തെരുവുനായ്ക്കളെയും പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന ചരിത്രപരമായ ഉത്തരവ് പിന്വലിക്കാന് സുപ്രീംകോടതി വിസമ്മതിച്ചു. നവംബര് ഏഴിലെ മുന് വിധിക്കെതിരെ സമര്പ്പിക്കപ്പെട്ട പുനഃപരിശോധനാ ഹരജികള് പൂര്ണ്ണമായും തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഈ നിര്ണ്ണായക പ്രഖ്യാപനം. ആനിമല് വെല്ഫെയര് ബോര്ഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വെച്ച സ്റ്റാന്ഡേര്ഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജറില് ഇടപെടാന് യാതൊരു കാരണവുമില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. മുന് ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും ജസ്റ്റിസുമാരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് നിരസിച്ചു. മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചാണ് കോടതി ഈ കേസില് വിശദമായ വിധിന്യായം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഈ വിധി പൂര്ണ്ണമായ അര്ത്ഥത്തില് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് സുപ്രീംകോടതി രാജ്യത്തെ സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിനും കര്ശനമായ പുതിയ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് പുറപ്പെടുവിച്ചു. തദ്ദേശീയമായ സാഹചര്യങ്ങള്ക്കനുസരിച്ച് ഈ വിധി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താന് രാജ്യത്തെ എല്ലാ ഹൈക്കോടതികള്ക്കും സുപ്രീംകോടതി നേരിട്ട് നിരീക്ഷണ ചുമതല കൈമാറി. ഇതിനായി എല്ലാ ഹൈക്കോടതികളും സ്വന്തം നിലയില് സുവോമോട്ടോ കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത് തുടര്വിചാരണയും നിരീക്ഷണവും വഴി നടപടികള് നിരീക്ഷിക്കണം.
സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരും കേന്ദ്ര സര്ക്കാരും ഈ ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ കൃത്യമായ പുരോഗതി റിപ്പോര്ട്ട് അടുത്ത ആഗസ്റ്റ് ഏഴിനുള്ളില് അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഹൈക്കോടതികള്ക്ക് മുന്പാകെ സമര്പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. തുടര്ന്ന് ഹൈക്കോടതികള് നല്കുന്ന ഏകീകൃത റിപ്പോര്ട്ട് നവംബര് 17ന് സുപ്രീം കോടതി പരിശോധിക്കും. ഉത്തരവുകള് ബോധപൂര്വ്വം ലംഘിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കെതിരെ കടുത്ത കോടതി അലക്ഷ്യ നടപടികള് സ്വീകരിക്കുമെന്നും കോടതി മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
മനുഷ്യജീവന് ഭീഷണിയാകുന്ന രീതിയില് പേവിഷബാധയേറ്റതും അക്രമകാരികളായതുമായ തെരുവുനായ്ക്കളെ കര്ശനമായ നിയമപരിധികള്ക്കുള്ളില് നിന്നുകൊണ്ട് ദയാവധത്തിന് ഇരയാക്കാന് ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ-സംസ്ഥാന അധികാരികള്ക്ക് സുപ്രീംകോടതി അനുമതി നല്കി. ഈ വിധികള് നടപ്പിലാക്കാന് നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന മുനിസിപ്പല്, സംസ്ഥാന തലങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് കൃത്യമായ ഔദ്യോഗിക സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും കോടതി നിര്ദ്ദേശം നല്കി. ഇത്തരം നടപടികളുടെ പേരില് അവര്ക്കെതിരെ സാധാരണ രീതിയില് എഫ്ഐആറോ മറ്റ് കടുത്ത നിയമനടപടികളോ സ്വീകരിക്കാന് പാടുള്ളതല്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മനഃപൂര്വ്വം കുടുക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വ്യാജമായ നിയമനടപടികള് തടയാന് ഹൈക്കോടതികള്ക്ക് പൂര്ണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കും.
എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും എഡബ്ല്യുബിഐ ചട്ടങ്ങള് കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തെ ഓരോ ജില്ലയിലും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു എബിസി കേന്ദ്രമെങ്കിലും പൂര്ണ്ണ സജ്ജമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങള് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. രാജ്യത്തെ എല്ലാ സര്ക്കാര് ആശുപത്രികളിലും നായ കടിയേല്ക്കുന്നവര്ക്കുള്ള ആന്റി റേബീസ് മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യത എപ്പോഴും ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും കോടതി നിര്ദ്ദേശിച്ചു.
തെരുവുനായ്ക്കള്ക്ക് പുറമെ രാജ്യത്തെ ദേശീയപാതകളില് അപകടങ്ങള്ക്കും യാത്രാ തടസ്സങ്ങള്ക്കും കാരണമാകുന്ന തെരുവുമാടുകളുടെ പ്രശ്നത്തിലും സുപ്രീംകോടതി അടിയന്തര ഇടപെടല് നടത്തി. ദേശീയപാത അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ വിഷയം അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കണമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനായി കാലാവധി കഴിഞ്ഞതോ കമ്മീഷന് ചെയ്തതോ ആയ വലിയ ഗതാഗത വാഹനങ്ങള് പരിഷ്കരിച്ച് തെരുവുമാടുകളെ മാറ്റാന് സമയബന്ധിതമായി ഉപയോഗിക്കണം. ഇത്തരം പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കാര്യക്ഷമമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി എന്എച്ച്എഐ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണ-ഏകോപന സമിതി രൂപീകരിക്കണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
The Supreme Court has refused to modify its historic verdict directing the relocation of stray dogs from public spaces to specialized rehabilitation centers across India. Rejecting all review petitions, the apex court entrusted high courts to register suo motu cases to independently monitor the implementation of this order through state chief secretaries. Local and state bodies have been authorized to perform euthanasia on rabid and highly aggressive dogs under strict legal compliance. Furthermore, the court ordered the National Highways Authority of India to establish specialized committees to manage stray cattle using modified heavy transport vehicles to prevent highway accidents.