പഴയ ബാലറ്റ് പെട്ടിയും മെഗാഫോണുമായി സുനീർ

ജില്ലയിലെ പുരാവസ്തു ശേഖരണ കൂട്ടായ്മാ സംഘത്തിലെ പ്രധാന അംഗം കൂടിയായ സുനീറിന്റെ പുരാവസ്തു ശേഖരത്തില്‍ മറ്റ് അപൂർവ വസ്തുക്കളുമുണ്ട്.

Nov 28, 2025 4:27 pm |

Nov 28, 2025 4:27 pm

അരീക്കോട് | വിസ്മൃതിയിലായ ബാലറ്റ് പെട്ടിയും മെഗാഫോണും പുരാവസ്തു ശേഖരത്തിലെ അപൂർവ കാഴ്ചകളുമായി ഉർങ്ങാട്ടീരി വെറ്റിലപ്പാറയിലെ കെ പി സുനീർ. 1952 മുതൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ബാലറ്റ് പെട്ടി 2004ൽ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രം രംഗപ്രവേശം ചെയ്തതോടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായത്. പേപ്പർ ബാലറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി പെട്ടിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതി, സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെയും കൃത്രിമം നടത്താൻ കഴിയാത്തതിന്റെയും പേരിൽ ഏറെ വിലമതിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പഴയ ബാലറ്റ് പെട്ടിയുടെ നിർമാണച്ചുമതല ഹൈദരാബാദിലെ ആൽവിൻ കമ്പനിക്കായിരുന്നു. പെട്ടിക്ക് മുകളിൽ കമ്പനിയുടെ സീല്‍ വ്യക്തമായി കാണാം.

ജില്ലയിലെ പുരാവസ്തു ശേഖരണ കൂട്ടായ്മാ സംഘത്തിലെ പ്രധാന അംഗം കൂടിയായ സുനീറിന്റെ പുരാവസ്തു ശേഖരത്തില്‍ മറ്റ് അപൂർവ വസ്തുക്കളുമുണ്ട്. ബ്രീട്ടിഷ് ഭരണ കാലം മുതല്‍ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നിർദേശം നൽകാനും പൊതുയോഗങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതുമായ മെഗാഫോൺ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ആദ്യകാല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളിലും പൊതുയോഗങ്ങളിലും ഇത് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. 1970കൾ വരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മെഗാഫോണുകളിലൂടെ പ്രചാരണം നടന്നിരുന്നു. ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ വന്നതോടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണരംഗത്ത് ഇവ അപ്രത്യക്ഷമായി.

1969ലെ ബാലറ്റ് പെട്ടി, 262 വർഷം പഴക്കമുള്ള മുളയില്‍ തീർത്ത ഡോക്യുമെന്റ്(മുളകരണം), 20 രൂപ മുതല്‍ 1,000 രൂപ വരെയുള്ള ഇന്ത്യന്‍ നാണയങ്ങൾ, വലിപ്പം കൂടിയ സ്റ്റാമ്പ്, സിൽക്ക് ബേങ്ക് നോട്ട്, (ജർമൻ ഗെൽഡ്), ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പോളിമർ നോട്ട് (ആസ്ത്രേലിയ), ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയുടെ ഒറ്റ നാണയം (പത്ത് ലക്ഷം), ട്രാൻസ്നിസ്ത്രിയ പുറത്തിറക്കിയ പ്ലാസ്റ്റിക് നാണയം വരെ ശേഖരണത്തിലുണ്ട്. ഏഴാം ക്ലാസ്സ് വിദ്യാർഥിയായിരിക്കെ സ്റ്റാമ്പ് ശേഖരണത്തിലൂടെ തുടക്കമിട്ട സുനീർ, 2000 മുതൽ അപൂർവ വസ്തുക്കളുടെ ശേഖരണത്തിലേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു. ജില്ലയിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഇവ പ്രദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വെറ്റിലപ്പാറയിൽ പരീത്, പാത്തുമ്മ ദമ്പതികളുടെ രണ്ടാമത്തെ മകനായ സുനീർ അരീക്കോട് കെ എസ് എഫ് ഇയിൽ കലക്്ഷൻ ഏജന്റായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇതേ സ്ഥാപനത്തിൽ ബിസിനസ്സ് പ്രമോട്ടറായ ഭാര്യ റൈഹാനത്തും മക്കളായ വാസിം ജാസും നൈന ജാസ്മിനും പുരാവസ്തു ശേഖരണത്തിൽ സുനീറിനൊപ്പമുണ്ട്.

---- facebook comment plugin here -----

