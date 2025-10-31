Kerala
സര്ക്കാര് വാഹനങ്ങള്ക്ക് പ്രത്യേക രജിസ്ട്രേഷന് നമ്പര്; കരട് വിജ്ഞാപനമായി
സര്ക്കാര് വാഹനങ്ങള്ക്ക് KL90 സീരീസില് രജിസ്റ്റര് നമ്പര് നല്കാനാണ് നീക്കം
തിരുവനന്തപുരം | കേന്ദ്ര,സംസ്ഥന സര്ക്കാരിന്റെയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വാഹനങ്ങള്ക്ക് പ്രത്യേക രജിസ്ട്രേഷന് സീരീസ് ഏര്പ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള കരട് വിജ്ഞാപനമായി. സര്ക്കാര് വാഹനങ്ങള്ക്ക് KL90 സീരീസില് രജിസ്റ്റര് നമ്പര് നല്കാനാണ് നീക്കം. KL 90, KL 90 സീരീസിലാണ് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് വാഹനങ്ങള് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യുക.
മന്ത്രിമാര്, ഉന്നത സര്ക്കാര് ഉദ്യോഗസ്ഥര്, പ്രോട്ടോക്കോള് വാഹനങ്ങള് എന്നിവക്കായും പ്രത്യേക നമ്പറുകളുണ്ടാകും.സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെയും വകുപ്പുകളുടെയും വാഹനങ്ങള്ക്ക് KL-90 അത് കഴിഞ്ഞാല് KL90ഉ സീരിസിലാണ് രജിസ്ട്രേഷന്. കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് വകുപ്പുകള്ക്കും സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും KL 90അ, ശേഷം KL 90E രജിസ്ട്രേഷന് നമ്പറുകള് നല്കും. KL 90B, KL 90F രജിസ്ട്രേഷനിലാണ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങള് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യുക.
അര്ധ സര്ക്കാര് സ്ഥാപനങ്ങള്, ബോര്ഡുകള്, വിവിധ കോര്പ്പറേഷനുകള്, സര്വകലാശാലകള് എന്നിവക്ക് KL 90ഇയും ആ സീരീസിലെ രജിസ്ട്രേഷന് കഴിഞ്ഞാല് ഗഘ 90G സീരീസിലും രജിസ്ട്രേഷന് നല്കും. ബസുകള്ക്കുള്ള KL 15 സീരീസ് തുടരും. മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പ് ചട്ടം ഭേദഗതി ചെയ്താണ് പുതിയ മാറ്റം നടപ്പിലാക്കുക. മുകളില് പറഞ്ഞ വാഹനങ്ങള് ഏതെങ്കിലും കാരണത്താല് സ്വകാര്യ വ്യക്തികള്ക്കോ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കോ വില്ക്കുമ്പോള് നിര്ബന്ധമായും വാഹന രജിസ്ട്രേഷന് മാറ്റണമെന്നും നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്